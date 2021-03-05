Запустил барсуков на тест нового рыбного бистро «Аморе»

Данный способ ловли на живца часто выручает в тех местах, где меня потенциально могут узнать по пухленьким щёчкам. А в наших чатах только и разговоров, что о море и о закатах дорогих ресторанов. Позавчера товарищи из «Аморе» предлагали накрыть поляну за положительный обзор до официального старта. Поэтому обзор сегодня вместе со всеми, стоя в очередях за морскими гадами.

Кто следит за Мерзким Кокобаем, тот уже видел меню и знает, где находится «Аморе». И судя по отзывам многие успели потестить. Итак, брошенный на воле судьбы ТЦ «Палаццо», поднимаемся пустыми коридорами на третий этаж, где фудкорт. Их цветастый корнер за «Синнабоном». Открытая кухня выглядит идеально, а это добрый знак, если верить приметам предков коренных жителей Америки.

ПЕРВЫЙ ТЕСТ

Первым запускаю барсука. Задание – заказать поке с осьминогом, осьминога с салатом и креветки во фритюре. Счет мне пришёл на 43,90р. Всех предупреждают, что работают в тесте. Заказ был готов через 20 минут. Вибрирующих пейджеров нет, поэтому подзывают: «Вон тот, симпатичный, одаренный мудростью лет, с лысой макушкой молодой человек». Если по правде, то просто «Молодой симпатичный мужчина, ваш заказ готов».

Поке с осьминогом за 11,90р выглядит бедно. Мини-морковка и фасоль из пачки, чутка батвы, рис и три детеныша осьминога. Ей Богу, как из салат-бара Виталюра, но там дешевле. Осьминоги хоть и мелкие, но весьма жёсткие. Жуйте, не глотайте сразу. Если чувствуете беду – сплёвывайте. Досувидить!

Пять креветок в хрустящей панировке за 12р. Вкусно, как под пиво. Такое блюдо испортить нереально.

Звучит барабанная дробь! На осьминога возлагал большие надежды. Щупальце и пару его мясистых обрубков подают с салатом Радиккьо и вялеными томатами. Увы, но осьминог опять жесточайший. Его можно сосать целый год, и он никуда не исчезнет. А ещё конкретно облили каким-то сильно сладким соусом. Не нужно так делать, а нужно дольше варить. Будет перетест, а пока совсем печальное зрелище при 20р.

ВТОРОЙ ТЕСТ

Заказал сам. Кальмар и гребешки темпура в кипящем масле, рамен с дополнительно креветками за 3,50р и осьминогами за 3р. Альфа-Банк прислал смску о списании с карты 35,50р. Для фудкорта совсем недёшево.

На этот раз к фритюру выдали два кисло-сладких соуса, спрятанных в баночки. Кольца кальмара, как кольца кальмара к пиву, без эмоций, без идеи, без 10р. Гребешок – самый мелкий, почти без вкуса. Не понимаю, какой смысл жарить нежное существо в масле. Я понял, фритюром на кухне пользоваться умеют.

Рамен. Тут у нас морковка, тонкая лапша, сезонные овощи и отваренный белок яйца порублен, как в Оливье. Супец симпатично украшен соломкой чили. Минестроне, мясной суп для уставшего путника, да что угодно, но не рамен. За эти деньги вполне себе вкусный конструктор просто супа. Без мориков – 4р.

Тезисами и по делу: совершенно непонятная концепция для фудкорта с акцентом на морскую тему по цене ресторана. Фудтрак «Летучий Голландец» – пока что лучшая история про недорогие морепродукты на улице. Каюсь, не заказал суши-роллы, возможно, это их конёк, так как остальное горбунок.

Оценка корнера «Аморе»: 6 кокобаев

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