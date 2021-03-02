Ещё чуть-чуть – и турецкий рынок. Сколько стоит пообедать в новых кафе «Галереи Минск»

Очередной пример естественного отбора Дарвина на шестом этаже торгового центра. Выгнали «Ган Бей» и запустили мясной туркиш ресторан «Ramiz», заработает с четверга. Дальше китайский филиал «Тан Чао» сменил итальянский гастрохлеб, а вместо «Голден Кофе», не меняя интерьера халяльный «Park Marine». К слову, последний из Голденов остался на Богдановича в круглосуточном формате.
Сложно, наверное, выжить на фудкорте при 35 евро за квадратный метр, если ты не мировой фаст-фуд. Через скаутов удалось достать меню нового мясного ресторана турецкой направленности. Цены вменяемые, меню на сто листов, кюфте на картинках выглядят смачно. Ну, посмотрим, что будет по факту 4 марта.
«ТАН ЧАО»
Да-да, тот самый китайский ресторан с пыткой меню открыл свой обрезанный филиал. На обед, как в азиатской столовой, – рис с мясом в соусе, мясо с самодельными макаронами, или просто жареный китайский хлеб с овощами. Стоит от 6р до 14р за первое плюс китайский супец с яйцом и помидорами.
Еду раскладывают по эко-тарелкам и сервируют палочками или вилками на выбор. Классический крахмальный суп с разбитым туда яйцом подали совсем холодным. Такое ем только после пятницы.
Три порции горячего: свинина в ананасах, говядина с картошкой и курица в хитром соусе. Объём создаёт только рис. За 13р в некоторых приличных кафе можно взять суп, салат и горячее. Я слегка огорчился, увидев совершенно никакую порцию мяса. Но вкусно, китайцы умеют в соусах. Максимум на 7 сытых кокобаев.
«ПАРК МАРИНЕ»
Если с китайцами всё понятно, то вот здесь в меню каламбурщина. Завтраки, борщи, блины, итальянские пасты, бургеры, рыба и прочее сетевое баловство. Забавно, карпаччо из лосося стоит 15р за 155г, а тартар из говядины – 19р за 200г. Или лосось по дёшевке нашли, или их бухгалтер промахнулся.
Обедов – нет, но есть 20% скидка в это время. Ладно, была не была. Борщ за 10,68р в глубокой посуде могли и с пампушками придумать. Бульон лёгкий, сладко-кислый, говядины пару кусочков, но и на том спасибо.
Лазанья за 16,68р без воодушевления. Не в высоту, а в ширь, между листов пасты чутка фарша, сверху обсыпали сыром. Вполне съедобно, но и не эталонная лазанья за 22р в Ла Скале Иньяцио.
А вот клубный сэндвич за 15р прям хорошо. Аккуратно собран, прилично начинки. На гарнир фри и не смешанный кетчунез. Без фантазии, но в целом кухня норм за эти деньги. На 7 кокобаев.
МОЙ ТОП: если и обедаю в Галерее, то здоровенной миской ароматного фо за 13 с копейками в «Фо Бо». Или любой салат, только без макарон, в «Салатайра». Предпочтительно Дзижон за 10,90р.
В Парк Марин ничего не поменялось, тот же Голден с тем же персоналом и поварами, но без свинины
В tan chao самые сытные обеда. Где вам за 13 руб. приготовят вкусную полезную еду
Не факт что полезно там, опасаюсь я эту китайскую эту еду
Заметила, что этот китайский повар уже пару дней без остановки работает один. Труженник
Уже чувствую всеми клеточками этот распространяющийся запах от китайской еды по всему фудкорту Галереи)))