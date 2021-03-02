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Ещё чуть-чуть – и турецкий рынок. Сколько стоит пообедать в новых кафе «Галереи Минск»

Очередной пример естественного отбора Дарвина на шестом этаже торгового центра. Выгнали «Ган Бей» и запустили мясной туркиш ресторан «Ramiz», заработает с четверга. Дальше китайский филиал «Тан Чао» сменил итальянский гастрохлеб, а вместо «Голден Кофе», не меняя интерьера халяльный «Park Marine». К слову, последний из Голденов остался на Богдановича в круглосуточном формате.

Сложно, наверное, выжить на фудкорте при 35 евро за квадратный метр, если ты не мировой фаст-фуд. Через скаутов удалось достать меню нового мясного ресторана турецкой направленности. Цены вменяемые, меню на сто листов, кюфте на картинках выглядят смачно. Ну, посмотрим, что будет по факту 4 марта.

«ТАН ЧАО»

Да-да, тот самый китайский ресторан с пыткой меню открыл свой обрезанный филиал. На обед, как в азиатской столовой, – рис с мясом в соусе, мясо с самодельными макаронами, или просто жареный китайский хлеб с овощами. Стоит от 6р до 14р за первое плюс китайский супец с яйцом и помидорами.

Еду раскладывают по эко-тарелкам и сервируют палочками или вилками на выбор. Классический крахмальный суп с разбитым туда яйцом подали совсем холодным. Такое ем только после пятницы.

Три порции горячего: свинина в ананасах, говядина с картошкой и курица в хитром соусе. Объём создаёт только рис. За 13р в некоторых приличных кафе можно взять суп, салат и горячее. Я слегка огорчился, увидев совершенно никакую порцию мяса. Но вкусно, китайцы умеют в соусах. Максимум на 7 сытых кокобаев.

«ПАРК МАРИНЕ»

Если с китайцами всё понятно, то вот здесь в меню каламбурщина. Завтраки, борщи, блины, итальянские пасты, бургеры, рыба и прочее сетевое баловство. Забавно, карпаччо из лосося стоит 15р за 155г, а тартар из говядины – 19р за 200г. Или лосось по дёшевке нашли, или их бухгалтер промахнулся.

Обедов – нет, но есть 20% скидка в это время. Ладно, была не была. Борщ за 10,68р в глубокой посуде могли и с пампушками придумать. Бульон лёгкий, сладко-кислый, говядины пару кусочков, но и на том спасибо.

Лазанья за 16,68р без воодушевления. Не в высоту, а в ширь, между листов пасты чутка фарша, сверху обсыпали сыром. Вполне съедобно, но и не эталонная лазанья за 22р в Ла Скале Иньяцио.

А вот клубный сэндвич за 15р прям хорошо. Аккуратно собран, прилично начинки. На гарнир фри и не смешанный кетчунез. Без фантазии, но в целом кухня норм за эти деньги. На 7 кокобаев.

МОЙ ТОП: если и обедаю в Галерее, то здоровенной миской ароматного фо за 13 с копейками в «Фо Бо». Или любой салат, только без макарон, в «Салатайра». Предпочтительно Дзижон за 10,90р.

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BoBer
BoBer
1 минута назад

В Парк Марин ничего не поменялось, тот же Голден с тем же персоналом и поварами, но без свинины

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Sergioo
Sergioo
18 минут назад

В tan chao самые сытные обеда. Где вам за 13 руб. приготовят вкусную полезную еду

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BoBer
BoBer
8 секунд назад
Ответить на  Sergioo

Не факт что полезно там, опасаюсь я эту китайскую эту еду

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Алина 69
Алина 69
48 минут назад

Заметила, что этот китайский повар уже пару дней без остановки работает один. Труженник

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Batya
Batya
50 минут назад

Уже чувствую всеми клеточками этот распространяющийся запах от китайской еды по всему фудкорту Галереи)))

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