Где дешевле? Тест суши, как едят японцы из рук поваров нового азиатского кафе «Аджия»

Не путать со снегири! В своих историях я рассказывал, что в запрудах Парка Горького, на месте, где недолго жил «Крабс», теперь новая вывеска. А именно «Аджия», как переводится и что это должно значить – я не в курсе, поэтому просто заказал такие суши, какие обычно подают в японских кафе – отваренный рис, слегка промазанный васаби, а сверху чисто кусок рыбы.

Пару дней назад я поднимал вопрос, что за целый 2020 год в Минске не открылось ни одной концептуальной доставки, хотя бы суши. Одни копируют других, вторые возят килограммы риса на скидках, а третьих тупо нет в природе. Всю неделю я тестил старые и новые доставки на предмет качественных нигири. Где первое место было у «Просуши» с авторским подходом в игре вкусов. И не первое с микс нигири с майонезными гунканами у «РоллБрос». По фото и его несоответствию не трудно догадаться почему.

Prosushi.by

Rollbros.by

С вечера к 11:00 следующего дня мною был заказан нигири сет ручками суши-мейкеров «Аджия». Цена вопроса – 31р за 16 штук, и неизвестно, сколько грамм. И, чудо, ко мне почти полностью вернулся вкус.

Бумажная коробка с пластиковой крышкой перевязана фирменной лентой. На весь сет примерно пять салфеток, спишу на борьбу за экологию. Васаби и соевый соус в пластике, но, если не ошибаюсь, их разрешили ввиду отсутствия альтернативы. Я про это писал в телеге, но МАРТ потребовал удалить.

ТЕСТ

Ну-с, приступим. На сайте про вес сета забыли, поэтому применяю дедуктивный метод. Если теоретически в наборе 16 нигири из меню, с авокадо весит 32г, с дорадо, с лососем, с лососем нарезкой торо, с сибас, с тунцом, с креветкой по 31г, а с угрём 32г. Калькулятор показывает около 498г, а весы 525г с двумя эко-коробками по 17г. Итого мы имеем чистый выход около 508г. Грамм в грамм, молодцы! Колумбийский подход к фасовке (шутка-мишутка, не удержался). Сет за 31р получается дешевле, чем брать из раздела Нигири.

Убрал четыре лишних нигири заказанных мною отдельно, которых в порции оказывается по две. Странно!

Нигири слепили аккуратно, выглядят приятно, рыба бодрая, та, что сдюжили привезти наши поставщики. Рис сварен по понятиям, не забивается и не липнет к зубам. Весы показали средний вес рыбы где-то 10г, рис – 18г.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ

Я заказал дополнительно ещё 2 нигири по 3р каждая по 31г. Их оказалось 4, но весят по 28г. Ничего не понял!

В общем и целом – достойно, от себя порекомендую Филадельфию по пока что 12р и ролл с жареной креветкой за 9р. Свой первый тест начните в кафе с чудным видом на парк, точно вам говорю!

Сколько стоит нигири с лососем у популярных доставок. Удобно, если захотите собрать лососевый сет.

ДОСТАВКА ЦЕНА/ВЕС 1 Ронин 3,0р/35г 2 Просуши 4,75р/50г 3 Суши Хаус 2,90р/35г 4 Суши Шеф Артс 2,40р/30г 5 Крабс 2,50р/35г 6 Суши Вёсла 2,80р/35г 7 Ганбей 2,90р/35г

Тезисами и по делу: Нигири обычные, цена за штуку – как у всех, поэтому я продолжаю охотиться на самые крутые нигири с доставкой в норку. Пока что первое место захватили «Просуши» с нетопорным подходом.

Оценка суши «Аджия»: 7 кокобаев

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