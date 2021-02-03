Где дешевле? Тест суши, как едят японцы из рук поваров нового азиатского кафе «Аджия»

Не путать со снегири! В своих историях я рассказывал, что в запрудах Парка Горького, на месте, где недолго жил «Крабс», теперь новая вывеска. А именно «Аджия», как переводится и что это должно значить – я не в курсе, поэтому просто заказал такие суши, какие обычно подают в японских кафе – отваренный рис, слегка промазанный васаби, а сверху чисто кусок рыбы.
Пару дней назад я поднимал вопрос, что за целый 2020 год в Минске не открылось ни одной концептуальной доставки, хотя бы суши. Одни копируют других, вторые возят килограммы риса на скидках, а третьих тупо нет в природе. Всю неделю я тестил старые и новые доставки на предмет качественных нигири. Где первое место было у «Просуши» с авторским подходом в игре вкусов. И не первое с микс нигири с майонезными гунканами у «РоллБрос». По фото и его несоответствию не трудно догадаться почему.
С вечера к 11:00 следующего дня мною был заказан нигири сет ручками суши-мейкеров «Аджия». Цена вопроса – 31р за 16 штук, и неизвестно, сколько грамм. И, чудо, ко мне почти полностью вернулся вкус.
Бумажная коробка с пластиковой крышкой перевязана фирменной лентой. На весь сет примерно пять салфеток, спишу на борьбу за экологию. Васаби и соевый соус в пластике, но, если не ошибаюсь, их разрешили ввиду отсутствия альтернативы. Я про это писал в телеге, но МАРТ потребовал удалить.
ТЕСТ
Ну-с, приступим. На сайте про вес сета забыли, поэтому применяю дедуктивный метод. Если теоретически в наборе 16 нигири из меню, с авокадо весит 32г, с дорадо, с лососем, с лососем нарезкой торо, с сибас, с тунцом, с креветкой по 31г, а с угрём 32г. Калькулятор показывает около 498г, а весы 525г с двумя эко-коробками по 17г. Итого мы имеем чистый выход около 508г. Грамм в грамм, молодцы! Колумбийский подход к фасовке (шутка-мишутка, не удержался). Сет за 31р получается дешевле, чем брать из раздела Нигири.
Убрал четыре лишних нигири заказанных мною отдельно, которых в порции оказывается по две. Странно!
Нигири слепили аккуратно, выглядят приятно, рыба бодрая, та, что сдюжили привезти наши поставщики. Рис сварен по понятиям, не забивается и не липнет к зубам. Весы показали средний вес рыбы где-то 10г, рис – 18г.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ
Я заказал дополнительно ещё 2 нигири по 3р каждая по 31г. Их оказалось 4, но весят по 28г. Ничего не понял!
В общем и целом – достойно, от себя порекомендую Филадельфию по пока что 12р и ролл с жареной креветкой за 9р. Свой первый тест начните в кафе с чудным видом на парк, точно вам говорю!
Сколько стоит нигири с лососем у популярных доставок. Удобно, если захотите собрать лососевый сет.
|ДОСТАВКА
|ЦЕНА/ВЕС
|1
|Ронин
|3,0р/35г
|2
|Просуши
|4,75р/50г
|3
|Суши Хаус
|2,90р/35г
|4
|Суши Шеф Артс
|2,40р/30г
|5
|Крабс
|2,50р/35г
|6
|Суши Вёсла
|2,80р/35г
|7
|Ганбей
|2,90р/35г
Тезисами и по делу: Нигири обычные, цена за штуку – как у всех, поэтому я продолжаю охотиться на самые крутые нигири с доставкой в норку. Пока что первое место захватили «Просуши» с нетопорным подходом.
Оценка суши «Аджия»: 7 кокобаев
Телефон: 7812
Время работы: 11:00 – 22:00
Лучше сделайте обзор по лучшим суши!
Обзор очень странный, я например не ем нигири вообще
Непонятно ничего Паша, без обид…
В маске дома ибо надо мерч рекламить?)
Нигири зачет, выглядят неплохо.
Долбоежик уже даже писать разучился…Иди рекламируй Фикс прайс,там ты на своём уровне….
Заказала в Просуши сет нигири. Отвратительные. Рис разваливается как только дотрагиваешься до него палочками. Я перепробовала все нигири города Минска, потому что роллы не люблю. У меня в топе СушиВесла.
А фото есть?
К сожалению нет привычки фотографировать еду
Но раньше всегда заказывали роллы в Просуши и они были топчик, но нигири чуть съели, хотя на вид были очень красиво украшены.
Добрый день)! Спасибо за обзор)! Дополним от AjiA food&wine и поясним для читателей:название AjiA берет свое начало от японского Aji- это вкус. В итоге AjiA – берет свои истоки от японского слова вкус и востока (Азии). Относительно нигири (которые вместо двух Вы получили 4 штуки) мы активно работаем с гостями и радуем их приятными бонусами, но не активно об этом во всеуслышание. Нам важно, чтобы гостю было вкусно и приятно! Помимо быстрой доставки мы предлагаем в качестве комплимента различные “приятности” (нигири в подарок, купон на бесплатный кофе, угощаем просекко).
Спасибо за 7 кокобаев! Будем стремиться к 10-ти)!!!
Это хорошо, а что по весу нигири? Так должно быть, что 2 штуки за 3р или это бонус?)
Это бонус))) Как и написали Вам- мы активно предлагаем гостям комплименты, но не сильно много говорим об этом) Мы работаем, чтобы гостям было вкусно и приятно, и чтобы наши гости и далее заказывали в AjiA и приходили к нам на Фрунзе,7!
ААААА! МОИ ГЛАЗА. Как можно писать на белом фоне, белыми буквами?
Странный обзор. Можно же было узнать в доставке, почему нигири 2 шт, а не одна?
Какой риск, кокобатюшка расскажите?
Крабс сгинул) А почему?
Я за Крабс тоже)