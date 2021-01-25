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На примере доставки «Море Суши» покажу, как разводят людей скидками

Вполне возможно, что уже многие социально не ответственные доставки используют такой метод ловли на придуманную скидку, но это не значит, что это нормально. В недавнем обзоре на шашлык из «Гриль Кебаб» я рассказывал, по какому принципу буду оценивать еду, пока нахожусь под действием Короны. Берегите себя, мойте руки и носите маски в общественных местах.

Недолго думая закинул в корзину сет Осака от «Море Суши», который якобы на акции за 27,90р/821г. А без неё он типа 90,80р, совсем кукухой поехали! 4 ролла с лососем и дешёвым окунем, даже без креветок и угря. Такими ловушками часто пользуются «Сливки», чтобы заманить своих жертв, но всему же должна быть мера. Зачем держать людей за идиотов! Сейчас на рынке средняя цена за 1кг базовых роллов – примерно 32р.

ТЕСТ

Заказал в 13:26, привезли в 14:28, весьма оперативно. На дне пакета без опознавательных знаков эко-коробка с моими суши и брендированные сухие салфетки. Палочки не просил, дома пользуюсь своими.

По документам вес сета составляет 821г, что весьма неплохо за 27,90р. Это его справедливая цена при базовом составе, а не придуманные 91РЭ в погоне за деньгами. Взяв пакет в руки, я понял, что весы не понадобятся, но ради опыта взвесил. Общий – 905г, вес коробки – 48г, значит чистый выход 857г, не обманули!

Сплошной рис, выглядит нажористо, визуально, как на фото, только роллы кривые. Типа Филадельфия почти без сыра, скручены неряшливо, но рис сварен хорошо, тонюсенький лосось бодрого цвета.

В Бонито творожного сыра не пожалели, как и стружки тунца, лосося скромно. Выглядит съедобно.

Остальные роллы схожие. Чтобы опаленный окунь не был грустным, его облили сладким чили из банки.

Тезисами и по делу: точно не придётся ждать 2 часа. Экономный вариант роллов средней руки под винишко или пиво. Как вернётся вкус, совершу повторный налёт. Вот только не нужно выдумывать скидки, принимая потенциального клиента за дурачка. Суши можно заказывать, но на измене!

Оценка суши «Море Суши»: 7 кокобаев

Телефон: +375(29) 567-88-66

Время работы: 10:00 – 22:45

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Вера
Вера
10 часов назад

Честно говоря, 28 р за так себе на вид ролы 800 гр- дохера https://s.w.org/images/core/emoji/13.0.0/svg/1f937-200d-2640-fe0f.svg предлагаю затестить еда-доставка. Бай с их акционными сетами 1.600 кг, за 28 р самовывозом или 32 р на доставку(+~2 р сама доставка). Вот уж где – чеснная цена

1
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Андрей
Андрей
6 часов назад
Ответить на  Вера

так себе сеты, два раза брал 1.600 кг и это 100% конечный опыт, лучше докинуть 5 рублей и взять у других (не буду рекламировать)

0
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Кокобай
Автор
Кокобай
5 часов назад
Ответить на  Андрей

Пишите, у нас тут демократия

0
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Ольга
Ольга
7 часов назад
Ответить на  Вера

Отвратительные суши в еда доставка.

2
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Кокобай
Автор
Кокобай
10 часов назад
Ответить на  Вера

Тестил с недели две назад. Много риса, много сыра, умеренно рыбы, скручены хорошо. Из этой же оперы цена/качество

0
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Вера
Вера
8 часов назад
Ответить на  Кокобай

Да но 1600 за 28 р, и 800 гр за 28 р, разница есть))

2
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Клава
Клава
2 часов назад

Совсем кукухой поехали!))) Молодец. Хорошо написано и фото – классные!!

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