На примере нового итальянского «Морелла» объясню, почему в рестораны могут не все

Как бы сильно кризис ни бил по придуманным кубышкам, заведения всё равно открывались и открываться будут. За последних два месяца кроме с десяток шаурмячных насчитал порядка восьми новых проектов и около шести должны распахнуть свои двери до конца января 2021. Вот только выживут далеко не все, виной тому Коронавирус и плачевное экономическое положение.

Как известно, любой успешный бизнес открывается для людей, а не для того, чтобы в одиночестве пить за баром негрони. Поэтому опытный ресторатор чётко определяет формат и свою целевую аудиторию. После хантит уверенного повара, придумывает еду, считает цены и натягивает на это всё интерьер. Не наоборот!

Нет желания кого-то учить, на этом стоп. А все новые заведения первым делом попадают в телеграм-канал Мерзкий Кокобай – пора уже подписаться. И если оно толковое, с потенциалом показать, кто тут папа, то точно попадёт на обзор, нет – Реалт.бай. Как говорят рестораторы: «Бог нам поможет».

ПРО МОРЕЛЛА

Старики в один голос крикнут: «ЛИЛУ» рядом с «Мулен Руж»! Так вот, в новом ресторане городского типа запилили приятный лаунж с удобной мебелью, искусственным камином и таким же деревом посередине зала. Не роскошно, но душевно, рука на автомате сама заказывает бокал вина. По интерьеру прилично.

ПИТЬЁ

Это второй тест, поэтому предупреждаю вас сразу. Систематически долго готовят при полностью пустом зале, начинайте с быстрых закусок. Меню щедрое с уклоном в адаптированную под бледнокожих Италию. Пока выбирал из пяти коктейлей, заметил сок Богатый из пакета за 6р/250мл. Наценка примерно 980%, эхо 2000-х.

Бармен оперативно смешал коктейли. Не знаю, кто им придумал карту из 5 напитков, но это грустно. Возможно, где-то в параллельной вселенной есть любители красного вермута с ликёром Кампари, игристым и оливками на шпажке. Второй на бехеревке из этой же оперы. При 14р – это максимум 6 кокобаев.

Шесть видов вина, которые льют по бокалам от 10р до 18р за 150мл, что вполне приемлемо.

ЕДА

Первым вынесли на камнях две брускетты за 10р. Хрустящий хлеб густо промазан мятым авокадо и пастой из креветок в стиле помазки Санта Бремор. Получилось вкусно, но без восторга.

Уже замешанный на кухне тартар из говядины с сырным муссом из Грана Падано за 19р. Эстетически приятная подача, где упругие кубики мяса в классической заправке и с чем-то хрустящим на зубах. Сперва подумал пломба, но нет, это попкорн из гречки, обошлось. Уверенные 8 кокобаев.

Пицца с прошутто за 15р размером со сковородную крышку. Тесто подозрительно хрустящее, как коржик, начинки в меру, есть баланс, но не то пальто. С тестом нужно что-то делать, так дальше жить нельзя.

Вот что-что, а ризотто за 18р детских размеров с белыми грибами у шефа знатно получилось. Не идеально, конечно, но прям в сердечко. Рис был залит вином не зря. Цена приемлемая, но выход маленький.

Семь равиков с говядиной за 15р. Спасибо, что не переварили. Тесто аль денте, мясной соус удачно сглаживает пельменеобразный фарш. Не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно. Цена справедливая.

На десерт вынесли тирамису за 10р. Смело берите его под чашечку американо. В очередной раз повторяю, несъедобных предметов в еде быть не должно! Оставьте цветы травоядным животным.

Считаю, что цены местами слегка завышены, это уровень зарекомендовавших себя в бою ресторанов. За такие деньги в «Морелла» к еде не должно быть вопросов. По сервису прям котики, но барсук в гнезде.

Тезисами и по делу: не отлично, но и не ужасно. В этих стенах ожидать трушной итальянской кухни не стоит. Я бы вернулся на бокал вина под какой-нибудь тартар или равики в приятной атмосфере. Поэтому гляньте меню, ещё раз почитайте обзор, потрясите копилку и только тогда принимайте решение.

Оценка кафе «Морелла»: 7 кокобаев