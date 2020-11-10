Тестим новую доставку Бухарского плова прямо в казане от «Казан Плов»

За последние полгода в Минске не открылось ни одной вменяемой доставки еды, и это прискорбно. Поэтому каждое что-то новое воспринимается с особым энтузиазмом. Сегодня стрела попала в спину плов мейкеров «Казан Плов», и привозят плов они не в пластиковом контейнере, а в металлическом казанчике, но его потом нужно вернуть, хотя с такой ценой должны подарить.

Всегда повторяю тем, кто жаждет настоящего плова с доставкой на дом, что шанс получить рисовую кашу, пропитанную жирным маслом из микроволновки, примерно 97%. А почему? А потому что никто специально под вас из-под ножа его готовить не будет. Захантить трушное узбекское кафе с большой проходимостью, где плов варят минимум каждые два часа, – без шансов. Сейчас покажу, что привезли эти товарищи.

Подход не основательный. Сайт без корзины, заказ принимают по телефону, несколько раз уточняя адрес доставки. На выбор всего 4 вида Бухарского плова: с телятиной, барашком, курицей и вегетарианский. Усреднённый подход – это 80р на 4 персоны любого плова с непонятным весом и за 100р на 6 персон. Такое ощущение, что сделали посмотреть, как оно пойдёт. Хотите прикол? Обосновались они в закрывшемся ресторане «Spoon» около спального жилого комплекса Каскад. Где-то улыбнулся Немирович.

ТЕСТИМ

Как по велению, курьер с пловом на пороге в 19:30, но без терминала, хотя я предупредил об оплате картой и они согласились. Наскрёб по сусекам 80р, а коробку с казаном попросил забрать на следующий день.

Под стеклянной крышкой торчит головка чеснока. Плов с пылу с жару, пахнет безумно вкусно. А вот баранины из расчёта на 4 человек как-то по-сиротски, но мясо просто тает во рту. Возможно, по восточной традиции все должны кайфовать от пряного риса, сладость которому придаёт изюм и обилие морковки. Её ну слишком много, как для кроликов. Казана хватило на 5 порций, на глаз чуть больше 2 килограмм, но это неточно.

Плов жирненький, сочный, на 100% сытный! После трапезы обязательно запейте его горячим чёрным чаем.

Из последних пловных, прям хорошо в «Чайхана Сити». За килограмм плова с бараниной просят всего 20р.

Тезисами и по делу: Рахмат! Шикарнейший плов, который не стыдно поставить дорогим гостям. Единственный вопрос к чутка бесноватой цене, явно не для офисного перекуса. Если любите плов, то тестить однозначно стоит, осталось собрать душевную компанию. Надеюсь, мой казан был не единственным.

Оценка доставки «Казан Плов»: 7 кокобаев