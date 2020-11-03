Показываю сколько нужно зажать в кулачке, чтобы поужинать в новом ресторане «Kaif» рэпера Моргенштерна

Первым делом ресторан открылся для друзей тире звёзд российского скандального рэпера Алишера. В день открытия 26 октября в сторис Инстаграм у Давыдыч на вопрос «Точно будет вкусно?» Моргенштерн ответил: «Жопу ставлю». Точно вам говорю, ни один ресторатор в Минске не может быть настолько уверен. Напомню, молодому московскому бизнесмену всего 22 года!

Если бы не все эти «Покажем, кто тут главный» или «Пустим не пустим обратно в Беларусь», и цены «Белавиа» из головы по 400р – 650р за эконом и вот вам бонусом конфетка Взлётная, или беспонтовый бизнес за шторкой по 990р в одну сторону, то я бы точно полетел сам, чисто из-за спортивного интереса.

От Киркорова, который тоже там был, и российских блогеров справедливых отзывов не дождаться. Поэтому я воспользовался картой Джокер и добровольно отправил нашего старого во всех смыслах читателя-гедониста Алексея, которого иногда хрен поймёшь. Сам он из Москвы, поэтому таков путь!

Лёша мало практиковался в обзорах, поэтому будет много фото, цен и чуть-чуть выводов. В сторис ресторана льётся пафос, понты и прочие непотребства. А помните был ресторан Бузовой? Я ни на что не намекаю, но в историю звёздных проектов не верю. Там нет стержня, нет базы, нет идеи, а только лишь мимолётное желание ХОЧУ СЕБЕ РЕСТОРАН! Как всегда, время покажет, если были у Алишера, пишите в комментариях.

Вот Лёшин обзор, а я позволю себе немного комментариев относительно цен и внешнего вида блюд.

АЛЕКСЕЙ

Вчера для простых смертных открыл свои двери ресторан «Kaif». Попытка попасть туда потерпела полное фиаско. Очередь и время ожидания от часа и более. В очереди представитель Кокобая оказался самым старым. Возраст варьировался от 16 до 23 лет. Сегодня заведение из-за наплыва желающих открылось в 16:15. Также в очереди наблюдались детишки, которых обломала девушка-администратор, заявив, что вход строго от 18 и только по физическому паспорту. Очередь знатно поредела.

Дизайн заведения порадовал. Приятный и профессиональный свет, столики расположены на расстоянии друг от друга, по краям расположены зоны с диванами для больших компаний и вип гостей. Открытая кухня.

Тартар из говядины с трюфельным айоли и сыром Пармезан. Небольшая порция, мясо очень мелко нарублено, не хватало различных добавок. Официант не предложил хлебушек или что-то вроде чипсов, но после замечания пообещала сообщить администрации заведения.

Пицца, она же пинса. Выглядит неплохо. Основа хорошая, воздушная, но в то же время удерживает всё, что сверху. По вкусу показалась суховатой, пришлось заказать к ней напиток.

Золотой бургер. Золото – это пищевая краска, которая используется кулинарами для приготовления тортиков. Бургер среднего размера. Булочка мягкая, хорошо прижимается, овощи свежие, котлета сочная. Выдают перчатки и салфетки, но можно есть и просто руками. Не разваливается и не течет.

Московский мул. Подача в металлическом, очень охлажденном стакане без ручки, имбирь нужно поискать, лайм преобладает и в аромате и во вкусе. Коктейль Whiskey sour – всё по канону!

Vanilla Scout. Ванильная водка, эспрессо, Бэйлиз и Калуа. Эдакий новомодный нынче пастри стаут. Максимально ванильно и сливочно с приятной кофейной горчинкой. Отличный баланс.

Cherry Chmok. Бурбон, Мараскино, клубничный корпеол, бабл дропс и лимон – без восторга. Тропические Май Тай и Porn star martini с маракуйя – все по канону. Стоит 790 российских рублей, на наши 26р.

Белый русский. Приготовили вне меню, много водки. Курящему гражданину будет не очень удобно в заведении. Это надо пройти на выход, спуститься по лестнице или лифте на улицу.

Коктейль кайф. Подается с сахарной ватой в виде облачка. В составе текила, просекко, сироп миндальный, лимонный сок и сахарный сироп. Вкусно, но имхо дорого. Понравилась работа официантов. Девочка без запинки рассказывала про состав. Записывала пожелания. Контингент заведения печалит. Редкие вкрапления взрослых, которых привели свои дети, немного парочек около 30. В основном 18-20. Молодежь, которая пришла в заведение только для того, чтобы прикоснуться к своему фанату, заказав какой-нибудь напиток, занимая стол в ожидании звезды. Лично был свидетелем, как с трясущими руками подходили и пытались сделать селфи с каким-то ангажированным судя по возрасту тиктокером. Итог. Получилось визуально красивое заведение с обычной хорошей кухней. Уверенные 7 кокобаев, будет перетест.

ЧТО Я ДУМАЮ

Золотой бургер без гарнира стоит 777р, на наши 25,75 белорусских рублей. Булку, как торт, обмазали какой-то блестящей краской, возможно, и золото. Обычно пищевое сусальное золото используется в виде тончайшей фольги, нанесённой на лист бумаги. В Минске аналогов нет, хотя начинка у него базовая.

Тартар из говядины по-модному – 590р, это 19,55 родненьких рублей. Выглядит совершенно обычно.

Пицца с курицей и грибами – 690р, 22,87р. Как типичная итальянская пинса. В минском домашнем кафе «Пинса Романа» она дороже, чем в модном московском ресторане звезды. Я писал обзор на них.

Фирменный голубой коктейль KAIF на текиле – 1200р, что в переводе на наши дикие 39р. Перебор!

Тезисами и по делу: если не брать во внимание лютейший пиар со стороны звезд, то это обычное приличное кафе с адекватными ценами. Как среднестатистическое в Минске, которых наоткрывали уже прилично. Не вижу ничего, кроме медийности певца, если не сдадутся, обязательно будет обзор лично!