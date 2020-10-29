Чем кормят в столовой не «Луча» рядом с офисом «mediacube»

Почему не «Луча»? Потому что помещение столовой взяла в аренду какая-то фирма по соседству, занимающаяся кондиционерами. И «Луч» не тот, который всё патриотическими дизайнами и коллаборациями балуется, а сапожники «Обувь-Луч» на улице Короля, 2 сразу за батутным «Хиро Парком». Собственно, по их наводке мы и охотимся сегодня.

Вообще не понимаю, почему Медиа кубики ходят обедать на карпаччо в «Ла Скала», а не сюда. Возможно, там капкан с ценами, давайте вместе проверим, что наготавливают в столовой и сколько стоят три курса.

По отзывам в Гугле обещают экскурсию во времена СССР. Молодёжь явно намекает на царящую там атмосферу, а не жесточайший дефицит продуктов, который свойственен тому времени.

Итак, на входе заманивающая табличка, дальше три пролёта по ступенькам – и мы на месте. Блэт, реально как в СССР, даже из динамиков пробивается что-то из Мушкетёров 20 лет назад. Интерьера, собственно, вообще нет, зато большие панорамные окна с видом на остатки завода. Завод выглядит брошенным на волю судьбы.

ЕДА

В обед-таки приличная очередь из взрослых людей, заняли место в хвосте и стали ждать. Персонал – котики! Милые, общительные, дружелюбные, никто слова не сказал при виде большого фотоаппарата, кроме «А откуда вы о нас узнали?». Зато женщина через одного человека от нас тут же начала бормотать и отправлять в «Фальконе», где, с её слов, нам бы по горбу дали. Непонятно, что послужило триггером, но как-то вообще мерзко! Будучи воспитанным человеком, решил не вступать с террористом в переговоры.

Выбор не как в столовой, вся линия раздачи защищена от кашлюнов натянутой пищевой плёнкой. Молодцы!

Взял себе грибную похлёбку со сметаной за 1,24р, некрасивую курицу Пармиджана с баклажанами под сырной корочкой – 3,69р, заливное из цыплят – 1,15р, апельсиновый сок, свежий хлеб (совсем не магазинный) и ромовую бабу. За всё получилось 9,05р, что для столовой совсем не дёшево. Ещё докинуть 6р – и полный обед из трёх курсов в приличном кафе, где ложки блестят, посуда не мокрая и скатерти белоснежные.

Суп наварист, но пересолили. Заливное упругой комплекции на отлично, но опять пересолили. Курица под баклажанами, как старая песня, – хороша и знакома. Пюре кусками, ну вашу ж мать! А вот ромовые бабы уже не те, просто какой-то сухой комок бездушного теста. Где та влажность, аромат и большое количество изюма?!

Если верить подошедшей к нашему столику симпатичной девушке с приятными формами, то уже скоро они устроят ремонт, чтобы как в «Столовой 12», на которую я давно писал обзор. Ну, посмотрим.

Тезисами и по делу: на лицо – частная столовая с честными ценами, которая ещё не вылезла из государственного кокона. Наш читатель доказал, что у них можно пообедать на 3р: овощным супом с литовским хлебом и компот. Наверное, веган. Ладно, всем удачной охоты и да прибудет с вами вера!

Оценка столовой «Обувь-Луч»: 7 кокобаев