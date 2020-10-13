Новый «Дарлинг» – это когда три в одном: бистро, бар и лаунж, но не чайхона

Ресторанный бизнес не умер, он только контужен, а в октябре ещё и квартальные налоги выплачивать, но заведения всё равно прут, как бессмертные. Четверг на Комсомольской, первый день работы многообещающего бистро «Дарлинг» с нестандартным форматом – тройничок. Заведение намеренно разделили на зоны комфорта, и получилось весьма прикольно.

Так сложилось, что напротив, через две клумбы, располагается старинное кафе домашней кухни «Моя Дорогая». Кому-то показалось смешным назвать новое заведение «Дарлинг», что в переводе дорогой.

АТМОСФЕРА

Как я писал выше, помещение разделено на зоны, сохранив пару элементов интерьера от переехавшей из-за частной аренды на грани безумия «Пены Дней». Если верить источникам, она составляла 9000 евро в месяц. В новой истории нас опять встречает гардероб, но уже с кофейной станцией, где позже появятся краны с винными коктейлями. Тут же зона бистро, напоминающая лобби-бар при отеле.

Прыжком через ступеньки спускаемся дальше. Проходим мимо лифта, который доставляет еду с кухни, она в подвале. Здесь у них типа ресторана с мягкой посадкой и круглыми столами. Чинно, захотелось вина.

В следующей комнате за бархатной шторой не стрипуха, а островной бар для деградации, за авторские эксперименты просят по 15р. Замыкает цикл лаунж зона с диванами и выходом во мрачный дворик.

КУХНЯ

Обещают обеды, завтраки, бранчи, а пока скромно 20 блюд, включая 3 десерта. Цены средние по бистро, как пример, кокосовый суп за 17р с морепродуктами, кукурузой и шиитаке. Деликатная острота, чёткий, сбалансированный бульон, ценообразующие пару креветок размером с палец младенца, три кольца кальмара и три мидии. Хорош, вопросов нет, но цена за том ям злее, чем у топов: «Май Тай» и «Ронин».

Мягких текстур домашняя утка с черносливом в картофельных клёцках по-итальянски стоит 26р. За шесть кусочков уже не крякающей птицы цена на грани, дал бы максимум 22р. Приготовлено с душой, но слишком много разных соусов, зачем? На них и выехали, как это делают в необистро «Умами». Ровно 7 кокобаев.

Как истинный охотник, утащил пару ложек хумуса с битыми огурцами за 13р, и был он честным. Томлёного ягнёнка за 31р дотопили до состояния тушёнки, зачем портить мясо?! Говядина с пюре из сельдерея в барбекю – 25р, стейк и стейк, опять всё в соусах и зелёном масле. Какой-то «Мишель» у них тут развели.

На сладкое. Ленивый тирамису за 13р приготовлен методом «кучка Астори». Кремом облили печеньки савоярди с хересом и черносливом. Обязательно ложкой разбейте гранаж, такая хрустящая штучка сверху. Бисквитная Павлова с лимонным кремом и ананасом стоит столько же. Ни единого вопроса, на 8 кокобаев. Настоятельно рекомендую любой из них под эспрессо. В этот день кто-то поцеловал ручки кондитеру.

НАПИТКИ

Вечером в коктейльной комнате, бармен сделал всё, что мог. Вангую, авторские миксы по 15р будут тестить самые рисковые. Я принял почти все творения. Прям вкусно было пить мягкий Волкер на скотче, сливочном масле, груше, мандарине и содовой. Самый мерзкий – Блю Мартини на сухом мартини, джине с голубым сыром и томатной водой, который на вкус, как хозяйственное мыло. Просите классику и не обломаетесь. Бармен – душка, коктейли не пушка, а за баром комфортно не только накатывать. На 7 кокобаев при 15р.

Вторым выстрелом по бутербродам на хлебе из Льна и закускам. Сиротский сэндвич с говядиной под сыром и сладким луковым мармеладом – 19р, оверпрайс, но вкусно. Про севиче с тремя жареными креветками в авокадо и ананасах за 17р. Салат по куриным рецептам KFC с беконом за 15р. И скромный бутерброд пополам с сыром страчателла и полтора анчоуса за 12р. Я пока что промолчу! Рецепты базовые, цены средние, а порции, как в «Симпл», но там хоть удивляют дикостью современной белорусской кухни. Жадность может погубить на старте. Всё-таки вопрос ценообразования, повара не виноваты. Точно вернусь!

Тезисами и по делу: получилось достойно Комсомольской, но формат мульти-заведения, это как на коньках по осеннему льду. По каждому блюду чувствуется, на кухне понимают, что делают, только бухгалтера местами заигрались с ценами. У нас качественное заведение – большая редкость, поэтому обязательно на охоту!

Оценка бистро «Дарлинг»: 7 кокобаев