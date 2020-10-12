Проверяем ассортимент уже третьего биомаркета «Вёска» с уникальными продуктами из Европы

Новый магазин открылся в Петровщине на проспекте Дзержинского, 92. За короткое по минским меркам время это уже третий биомаркет «Вёска» с тем, что едят повёрнутые на экологичности европейцы и сопутствующими товарами без химии, которых не найти в других лавках. Нас пригласили на открытие, но мы немножко опоздали, поэтому сейчас я покажу, что у них там есть.

С порога сообщают, что аналогов в Беларуси нет, а значит это прекрасный шанс изучить ассортимент и посмотреть сколько стоит натуральная еда из Европы. Мне нравятся такие истории, как правило, в них можно захантить что-то максимально необычное из рубрики «Никогда в Минске».

Разделы с обшитыми деревом стеллажами делятся на то, что можно съесть или выпить, и косметику. От ассортимента впадаешь в ступор. Всевозможные соусы, пасты сладкие и несладкие, вяленые томаты, артишоки в масле, оливки, маслины, сладости, какао бобы, которые нигде не найти. Короче, это надо видеть!

Судя по ценам, магазин рассчитан на белорусов, чей достаток выше среднего. И тех, кто морально созрел, чтобы разнообразить свой рацион натуральными продуктами. С десяток сертификатов на стене подтверждают соответствие качества продуктов жёстким европейским нормам экологичности.

Как нам объяснил продавец, цена обусловлена именно высоким качеством. Все продукты на 100% экологичные и выращиваются на чистых землях без применения химикатов. Типа так, как наши бабушки жили, только эти из Европы. Если мясо, то только охлаждёнка, никакой заморозки. Завезли к ним много чего интересного, вегетарианцы и веганы будут пищать от удовольствия, но придётся разбить копилку.

Вот эта вот зелёная метка – Евролист – новый знак Европейской системы сертификации органической продукции. Знак обязателен для всех органических продуктов, продаваемых на территории Евросоюза.

НА ПОЛКАХ

Всё, что у них в наличии, можно посмотреть на оф. сайте, а я, пожалуй, отмечу самое волнительное и соберу небольшую продовольственную корзину. Кому эковино или пиво из пяти злаков?

В день открытия была какая-то акция для первых покупателей, поэтому получил ещё и скидку.

РЕЦЕПТ

Для ленивых в наличии двухлитровые пакеты с готовыми бульонами: куриный, говяжий, пряный азиатский и овощной. Всегда полезно иметь такой на случай безудержной пятницы. Утром субботы быстро обжарил очищенные помидоры на оливковом масле с чесноком, залил куриным бульоном. Медленно вмешал в кипящий почти уже суп яичную смесь. Питательный китайский суп на быструю руку готов!

Судя по этикеткам большинство товаров завезены из Германии и Италии, оливки, маслины, томаты, артишоки – Греция. Косметика и бытовая безвредная химия – Швейцария и Австрия.

Бельгийский растительный крем из паприки с чили стоит 11,04р. Нежная, мягкая текстура, на вкус реально сладкий перец, но чутка жжётся. Главный минус – быстро заканчивается, ну, и цена.

Пасту ел разноцветными итальянскими чипсами из овощей, которые не видели фритюра. Не жирные, не пресные, больше похожи на что-то среднее между хлебцами и вафлями. Стоят 7,82р за пачку.

Колбасой уже никого не удивить, а эко миланской экосалями за 9,39р – легко. В составе только свинина и специи. Если промазать пшеничную лепешку любой томатной пастой, плотно накрыть салями и закинуть в духовку на 16 минут, то получится экопицца. Секунда юмора или рецепт ужина за двадцать минут.

Кроме заморского товара, в магазине есть продукция, которую они сами отбирают у лучших фермерских хозяйств и продают под собственным брендом. Широкий ассортимент козьих сыров, куриные и перепелиные яйца, свежие овощи и зелень. Такой мятный козий сыр есть только у них.

Перед охотой за ништяками, обязательно обработайте ручки. Коронавирус всё ещё, где-то рядом.

Чекайте адреса, может, где-то рядом, а вы и не знали. Первая лавка открылась в августе 2019 на проспекте Победителей, 129, это район Лебяжьего. Вторая относительно недавно в айтишной Новой Боровой и, собственно, третья в 10 минутах пешком от станции метро Петровщина.

Партнерский текст, созданный совместно с компанией ООО «БиоМельница» / УНП 193076712