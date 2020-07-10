Тестим шашлык по-кавказски и шаурму за 5р в позолоченном ресторане «Урарту»

Да-да, это то самое заведение в богатом цыганском интерьере, но с кавказской кухней. Внутри двухэтажного ресторана «Урарту» на проспекте Победителей, 114 всё нелепо позолочено, на стенах лепнина, кружевные скатерти, мрамор и прочие убранства из тех времён, когда на пышную свадьбу приглашали табор с медведем на велосипеде и гитарой. Привет из 90-х.

А приехали мы ради шашлыка по законам гор, который так нахваливали читатели. Путь от парковки до летки проходит мимо здоровенного орла из меди крыльями вверх, вот любят они всякую такую дичь. Естественно, я не собираюсь тестить внутри ресторана, когда на берегу водоёма они, ну, как они, Лидское, поставило чудесную теплицу. У входа ларь с мороженым, торты в коробках и трубочки с кремом.

Еда в «Урарту» всегда была под конкретным вопросом, по ходу, они так и не нашли шеф-повара. Но не беда, сегодня мы заказываем шашлындос, а его очень сложно испортить в кавказском ресторане.

Выбрали место в пивной палатке и тут же получили меню. Как оказалось, цены на мясо не такие дикие, как интерьер ресторана. Сбоку журчит фонтан, позади детишки резвятся на детской площадке. Ничего не предвещало беды. Главный плюс всей этой истории – локация, но у кафе «Пляж номер 5» лучше.

Свиная шея – 15р/200г, говяжья вырезка – 25р/200г, кони шампиньоны – 6р, люля- кебаб из говядины – 10р/170г. Мясо выкладывают на лаваш, украшают свежим луком и наливают один соус, я выбрал острый шашлычный. По шашлыку вообще не имею вопросов! Сочный, нежный, без жил. Если подбить итоговую сумму и поделить на троих, то получится, что мы оставили по 26р с человека. По мясу на 8 кокобаев!

Однозначно закажите скромную тарелку свежих помидоров, огурцов, редиски и перца под веточкой укропа за ого-го 11р. Обязательно лаваш и ещё соус, только не майонезный.

ШАУРМА И РЁБРА

После оперативного анализа тарелки шашлыка в закрытом чате, старик Джаст Фрай экстренно предложил заказать рёбра. Свиные стоят 10р за 200г, и как же без шаурмы при ресторане ещё – 6р.

Рёбра хрюши с золотистой корочкой выглядят бодро, вот только по соли приблизились к смертельной дозе. Жёсткие, местами много сала, от кости чуть отгрызёшь. Не, это 5 кокобаев!

Шаурма помещена в целлофановый пакет и бумажный конверт. Скручена хорошо, внутри огурцы, помидоры, морковка и курица. Заправлена йогуртовым соусом. Съедобно на 7 кокобаев.

Тезисами и по делу: кавказцы нажаривают шашлык не хуже, чем армяне в «Оазисе». Цена справедливая – поэтому рекомендую. Есть его нужно в хорошей компании на летней террасе у воды. Никаких доставок или навынос, только с пылу, только с жару. Удачного шашлыка!

Оценка шашлыка в «Урарту»: 8 кокобаев