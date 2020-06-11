Сезон шашлыков! Халяль маркет с турецкими ништяками и бараниной с частного подворья

Малоизвестный объект, куда приезжают мусульмане в поисках мяса, которое разрешает им ислам. Не знаю почему, но никто не желает писать про такие аутентичные магазины, типа «Халяль Маркет», со всякой там бараниной, оливками, маслами, самодельной сахарной пахлавой, восточными чаями, колбасой системы суджук, специями и хумусами в банках.

В сезон шашлыков возникает всего два вопроса: «Где найти бесплатный мангал с беседкой» и «Где купить мясо». С первым всё просто: Минское море 5 пляж и Цнянское водохранилище. Мясо: замаринованной говядиной, свининой и курой можно закупиться на любой автозаправке, гипере или поехать на Комары. С годными баранами всё куда сложнее. Есть точка на Комаровском рынке, где свежачком торгует дядя Миша с пока что лучшей бараниной в городе, и всё. Ну почти всё.

Фудкорт «Монетка». На витрине «Халяль Маркета» цивилизованно упакованы все виды частей курицы, говядины и то, зачем я хожу к ним, — баранина. Мясо привозят с частных ферм, охлаждённое, халяльное, без антибиотиков. Понятное дело, проверить, как жил и чем питался баран, — задача сложная. Но есть одно НО! Наводку на мясо дал один крепко уважаемый в узких кругах человек, такого не проведёшь.

По продуктам выбор не сильно большой, но целенаправленный. Обратите внимание на готовые смеси для фалафеля, самодельную пахлаву, маринованные по турецким рецептам перчики, оливки, джемы и традиционные специи. Собрал для вас ассортимент в фотоотчете, надеюсь вы на вай-фае.

ГОТОВИМ КОРЕЙКУ

Баранина по 19,70р за кг пахнет парным молоком, я чаще всего беру корейку. Мясо промываю под холодной водой, срезаю лишний жир и плёнку, нарубаю тесаком на мини-томагавки. Дальше мясо сохнет. Заливаю 3 столовых ложки оливкового масла, 1 жменьку душистого розмарина, столько же крупной соли и 6 мочёных перчиков. Ночь оно маринуется в холодильнике, а к обеду попадает на гриль или в духовку. На гарнир салат из помидоров с луком или капуста с морковкой в йогуртово-чесночном соусе.

Тезисами и по делу: просто восточный магазинчик с качественной бараниной любого отруба. Помню, многие спрашивали, а где у нас живут халяльные продукты — вот! Жаль, что вегетарианцу не познать счастья нежнейшей корейки с гриля, а всем остальным удачи охоты на барашков и суджук.

Оценка магазина «Халяль Маркет»: 7 кокобаев