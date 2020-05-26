Сколько стоит обед в новой «Городской Столовой» класса люкс

По наводке фудхантера Иисуса мы встали на парковке Минского областного исполнительного комитета. И вчера был первый день работы просто «Городской Столовой» в помещении на первом этаже, которое перестроили в современный объект общественного питания службы кейтеринга. Предупреждаю, карты не принимают, возможна пытка очередью.

Тест начинается с небольшой, но как оказалось, долгой очереди из сотрудников местных госорганов и Беларусбанка. В помещении комфортно, чисто и без удушающих паров жареных котлет. Все работают в масках и перчатках. Я так понял, кейтеринг в момент кризиса осваивает новые горизонты, разумно!

МЕНЮ

А теперь самое интересное. На кухне кейтеринга получилось скрестить кухню модного кафе на районе со столовой в государственных владениях Облисполкома. Тут вам Цезарь с майонезом, крем-брюле из холодильника, свиные височки с яблоками в мясном соусе, куриный бульон с широкой вермишелью и шикарные блинчики с курицей. Цены вменяемые, конечно, не столовая при Оперном театре.

Берём на три подноса всё, что сегодня успели пожарить. На удивление еда выглядит аппетитно. Оплату карточками пока не принимают, а итоговую сумму считают мучительно долго на калькуляторе. ОЙ! И всё заново! Тем временем сзади в предвкушении обеда скрепя зубами волнуются дяди в пиджачках.

Мощная порция деревенского холодника на воде с отварным яйцом и ложкой сметаны всего 1,51р. Наваристый грибной бульон с курицей — 1,91р. Справедливая цена за честные супы. К примеру, в почти любом городском кафе за схожий по конструкции суп с вас попросят от 3 до 5р минимум.

Майонезный Цезарь стоит 3,33р и лучшее вложение денег в закуску из молодой свеклы с тартаром из яблок и сельдерея, орешками в бальзамической заправке на горчице — 1,65р.

Куриная котлета по Киевским заветам стоит 2,62р — сухая, как и в 70% кафе. Филе дикого хека без костей под тартаром из сладкой морковки — 3,81р, для тех, кто на диете. А на гарнир перловая каша на белом вине, сливках и явно белорусском пармезане за 1,62р. Комбо на 8 кокобаев.

Мясной бифштекс назвали Смак и продают по 2,54р за штуку. Лучшая инвестиция в горячее. На гарнир молодой картофель в укропе за немалые 1,51р. Свиные виски тушеные в яблоках, — 2,65р. Топовые блины трубочкой с курицей и грибной подливкой всего 3,39р. Так и не скажешь, что столовка.

ДЕСЕРТЫ

Ну что можно требовать от столовой кейтеринга? По меню ТЕрамису — 3,40р за 100г, дико сладкое крем-брюле — 3,55р, холодное ягодное Шу — 3,45р, нежная Панна-Котта со смородиновым соусом — 3,70р, а мини-круассан как кусок батона. Без высоких ожиданий, просто доза сладкого после плотного обеда.

Тезисами и по делу: столовая для местных, теперь можно не готовить ужин, а приходить к ним и забирать котлетки навынос. Обеденка будет регулярно меняться, но судя по скиллу кулинарии волноваться особо не стоит. Зажмите в кулачке 7р и вы нормально пообедаете. Удачной охоты!

Оценка столовой «Городская Столовая»: 8 кокобаев