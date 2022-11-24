Прямо на Зыбицкой на берегу Свислочи открыли «Робинсон-Сити» с отелем, рестораном, баром и СПА

Сменив вывеску и перешив халаты, «Робинсон» обосновался в бывшем отеле «Меркури», который продавали в январе 2021 за 64,8 млн. byn, в ноябре цена снизилась до 50,2 млн, а купил за 11 900 000$ «Табак-инвест». В отеле 127 номеров, большой ресторан, конференц-зал, бар и фитнес-зал. Стоимость номеров стартует от лихих 269 рублей за стандартный, другие пока не сдаются, президентский люкс с джакузи за 900byn достраивается, а ещё у них будет СПА, но позже.

Если бы номера сдавали в полтора раза дешевле, то разлетались бы по вечерам на Зыбицкой, как горячие пирожки. Да, я про быстрый, страстный секс на час. Итак, с порога не задалось, на свободную парковку у входа пустить не пожелали, иди ищи подземный паркинг! Ишь ты, решил деньги у нас тратить, первый клиент, только открылись, ещё и на машине приехал, вот ирод удумал!

Через Свислочь вижу взгрустнувший новый бутик-отель «Базилиан», который тоже попал под обзор.

МЕНЮ

Цены отельные: коктейли от 22byn, кофе по 7byn, чайник чая — 15byn, спасибо за бесплатную воду.

Играют в европейскую кухню, цены на грани, скопированы с загородного «Робинсон Клуба».

ЧЕМ КОРМЯТ

1. Начали с закусок. Карпаччо из красной рыбы за 28byn цвета разлившейся на стол фанты. Закуска и закуска, забыли эстрагон положить, который числился в составе, а такой запах не пропустишь.

2. Тартар из говядины за 28byn, где желток? С остальным всё отлично, мясо нежное, заботливо порубили, порция трюфельной пасты по цене блюда с тарелкой. Вкусно, спасибо, что дали смешать.

3. Вдарим по супам! Тайско-белорусский Том Ям за 19byn на крепком, в меру остром бульоне наполнен креветками, мидиями, какой-то рыбой, точно не карп. Пиалка борща — 12byn, нужно делать более наваристым, жирненьким, гастритчики его не заказывают. В супе, который гуляш из говядины с фасолью за 18byn, должно быть больше мяса. Главный минус всех супов — мало бульона, мало!

4. Хит туристов — драники! Пять штук на мелкую тёрку до золотистой хрустоты с не просто грибами, а белыми, обжаренными в луке. Шеф, походу ты забыл сливки или сметану. Вкусно, но сухо.

5. Пришло время горячего, кроме нас в зале никого, отдача идёт по готовности, персонал слегка нервничает, собственно, как и я. Бедро утки знатно пересушили, ягодный соус теперь, что мёртвому припарка. За 35byn бедро на сладкой картошке с яблоком выглядит в последний вагон.

6. Оссобуко — лучшее, что дала кухня Италии из мяса. Только представьте растушенную с овощами в специях телячью голяшку до состояния тушёнки в густом, капельку сладковатом мясном соусе, который от концентрации стягивает губы. Лучшее вложение 35byn, если смогут повторить.

7. Цыплёнок, который не знает себе цену. Хрустящая, золотистая шкурка хорошенько натёрта травами, мяса в нём примерно, как с одной голени бройлера. Корнишон — это перекус, его на завтрак готовить можно, или закуска под пиво, если без гарнира. Просят 35byn, это край для такой порции.

По будням с 12:00 до 16:00 традиционная скидка 20% на основное меню, кроме дринков.

НА СЛАДКОЕ

Негрони за 22byn смешали в правильных пропорциях, интересно, на каком джине за такие деньги. Наполеон за 10byn, как желейный, нет сочности, шоколадный фондан за 12byn вытек на тарелку.

НОМЕРА

Уютненько, все типовые, даже картины дочки Петровича повторяются из номера в номер. Заметил, что кровати маленькие, самые шикарные кровати в отеле «Пекин», вне зависимости от номера.

Тезисами и по делу: никакого модного баловства с едой, просто качественная едальня с ресторанными ценами в уютной атмосфере банкетного зала. Берите на заметку под корпоративы.

Оценка еды в «Робинсон-Сити»: 7 кокобаев