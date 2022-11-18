Вернулся в Боровую по просьбе жителей ради курицы в лаваше и вафель из барбершопа

В прошлом обзоре мы лихо прошлись по новым заведениям, но новая шаурменная на тот момент готова не была, а про вафли в парикмахерской я бы не догадался. Особым спросом пользовалась чебуречная, где дольше 5 минут находиться невозможно, чтобы потом все вещи до трусов в химчистку не сдавать. И капучино под творожные кольца. Посмотрим, какую шаурму сегодня скрутят в кафе «Шаварум», но больше всего тревожусь за вафли в барбершопе.
Не оттягивая коту хвост, с самого утра отправились в Новую Боровую. Сильно переживал, что к 11:00 курица на вертеле не зажарится. Но сработал эффект жилого района, где с утра пораньше хотят есть.
1. Шаурма
Так и думал, в отличие от многих шаурмячных, в этой при входе запотевают очки от паров жареного мяса в момент открытия. Свой трудовой день они начинают с 10:00, респект за своевременность.
Обычно бывает так: открывают двери с 10, мясо на вертеле ещё полусырое, поэтому пихают вчерашнее разогретое в микроволновке. За такое нужно розгами пороть! Только свежее мясо!
Выбор базовый, решил проверить фирменную средних размеров за 11byn, забирать через 10 минут.
Развернул, сразу вижу беду — дешёвый бледный лаваш, который даже если полежит на столе, превращается в мучную перхоть. Внутри кроме скромной, точнее мало хрустящей курицы, напихали капусты, корейской морковки, маринованных огурцов, лука, залили соусом барбекю и карри.
ВЕРДИКТ: срочно заменить лаваш, пересмотреть пропорции мяса в большую сторону. Негодно!
2. Вафли
Вафли по-барбершопски выпекают на мини-кухне, где над вафельницей даже вытяжку поставили, продуманный подход. Могут в восемь начинок, цены от 16 до 22byn, как в любом кафе.
Через 20 минут готова вафля с нашей уткой в апельсиновом соусе с вялеными помидорами.
Вафля пышная мягкой текстуры, я бы ещё подержал, чтобы получилась хрустящая корочка сверху. Отборная утка на 99% родом с подворья «Галереи Вкуса», готовили в су-вид, поэтому филе нежное.
ВЕРДИКТ: приготовлено вкусно, вопрос цены для парикмахерской оставляю открытым. Годно!
Касательно шаурмы
Весьма не красиво «переобуваться» с мнением, тем более имея такую огромную аудиторию. Мнения очень забавная вещь и оно у всех разное и прочитав эту статью ставлю под сомнение компетентность данного персонажа. И люди выстраивающие своё мнение на статьях и постах этого человека, это глупое стадо.
Уж, извините, грубо, но честно.
Сторис — тест, после разбор и вывод!
В сториз говорили что начинки не пожалели и курочка хрустящая , а в статье уже наоборот .
Двойные стандарты .
Бабок не дали)))
Так он сам двойной стандарт, где больше заплатят, туда жопой и виляет)
В сториз инсте говорил одно про шаурму ,а пишет другое ,ай яй. Шаурма настолько вкусная ,что вечером очередь большая выстраивается