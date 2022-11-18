Вернулся в Боровую по просьбе жителей ради курицы в лаваше и вафель из барбершопа

В прошлом обзоре мы лихо прошлись по новым заведениям, но новая шаурменная на тот момент готова не была, а про вафли в парикмахерской я бы не догадался. Особым спросом пользовалась чебуречная, где дольше 5 минут находиться невозможно, чтобы потом все вещи до трусов в химчистку не сдавать. И капучино под творожные кольца. Посмотрим, какую шаурму сегодня скрутят в кафе «Шаварум», но больше всего тревожусь за вафли в барбершопе.

Не оттягивая коту хвост, с самого утра отправились в Новую Боровую. Сильно переживал, что к 11:00 курица на вертеле не зажарится. Но сработал эффект жилого района, где с утра пораньше хотят есть.

1. Шаурма

Так и думал, в отличие от многих шаурмячных, в этой при входе запотевают очки от паров жареного мяса в момент открытия. Свой трудовой день они начинают с 10:00, респект за своевременность.

Обычно бывает так: открывают двери с 10, мясо на вертеле ещё полусырое, поэтому пихают вчерашнее разогретое в микроволновке. За такое нужно розгами пороть! Только свежее мясо!

Выбор базовый, решил проверить фирменную средних размеров за 11byn, забирать через 10 минут.

Развернул, сразу вижу беду — дешёвый бледный лаваш, который даже если полежит на столе, превращается в мучную перхоть. Внутри кроме скромной, точнее мало хрустящей курицы, напихали капусты, корейской морковки, маринованных огурцов, лука, залили соусом барбекю и карри.

ВЕРДИКТ: срочно заменить лаваш, пересмотреть пропорции мяса в большую сторону. Негодно!

2. Вафли

Вафли по-барбершопски выпекают на мини-кухне, где над вафельницей даже вытяжку поставили, продуманный подход. Могут в восемь начинок, цены от 16 до 22byn, как в любом кафе.

Через 20 минут готова вафля с нашей уткой в апельсиновом соусе с вялеными помидорами.

Вафля пышная мягкой текстуры, я бы ещё подержал, чтобы получилась хрустящая корочка сверху. Отборная утка на 99% родом с подворья «Галереи Вкуса», готовили в су-вид, поэтому филе нежное.

ВЕРДИКТ: приготовлено вкусно, вопрос цены для парикмахерской оставляю открытым. Годно!