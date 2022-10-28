В Минск пришла франшиза с хот-догами, пиццей и бесплатной едой от «Фри энд Ко» каждый день

Неизвестно, кто решил рискнуть деньгами, привезя на шаткий рынок, отторгающий монопродукт, российскую сеть фастфуда Юрия Левитаса. Он же по совместительству генеральный директор «Black Star Foods». Первая точка работает в глубоком тесте на цокольном этаже в жилом квартале «Вог», вторая совсем скоро на фудкорте в «Грин Сити», там же и фобошная «Сен Ханой» будет. На лого «Фри энд Ко» мини-бультерьер собственника франшизы, прям в сердечко.

Заточено кафе на хот-доги, пиццы американских форматов и донеры с люля-кебабом. Фишка франшизы — благотворительность, раз в день через приложение можно получить бесплатную еду, в кафе про это нам не рассказали. Да и в целом заведение выглядит тяп-ляп на скорую руку.

ЦЕНЫ

Вообще недёшево для фастфуда навынос. Пиццы в среднем по 25byn, недавно тестили годную пиццу с лососем и палтусом из печи на дровах за те же 25byn. Самый дешёвый хот-дог у них 2,90byn.

ТЕСТИМ

1. Тайский хот-дог обошёлся в 5,90byn, про сосиску на выбор меня не спросили, поэтому имеем, что имеем. На, скорей всего, говяжьей сосиске маринованный лук, трюфельный майонез и мягкий пряный соус. Булка пышная, не батон, не разваливается, удачная рецептура, но не такая как в меню.

В московской сети этот же хот-дог стоит 269 рублей или 11byn на наши, совсем обезумели!

И где луковые чипсы? В принципе, хот-дог вкусный, вот только начинка, как в голодные времена.

2. Странно, коробка небрендированная, как из кулинарии, только с пожеланием. Непонятно с какого перепуга пиццу назвали «Чикен шава». На тесто, промазанное майонезным соусом, навалили обильно дешёвой колбасы, вбили яйцо и честно засыпали сыром. За это творчество просят 25,90byn.

Тесто держит форму, пышное, хрустящее, чем-то пирог напоминает. Колбасная пицца за 10$? Нет уже!

Многие спрашивали, поэтому оставлю расшифровку моей оценки соотношения цена/качество:

10 кокобаев — чудо чудесное

9 кокобаев — работают, как в последний раз много лет

8 кокобаев — прям отлично

7 кокобаев — хорошо, не без вопросов

6 кокобаев — нормально, как у всех

5 кокобаев — есть вопросы

4 кокобаев — может лучше деньги отдать детям?

3 кокобая — зачем я выходил из дома

Тезисами и по делу: ради хот-дога можно спуститься с 30 этажа, а так не понимаю, на каких гостей они рассчитывают в малолюдном «Воге» или в ТЦ рядом с «Маком» и «КФС». Удачи пожелаю я.

Оценка еды в «Фри энд Ко»: 6 кокобаев