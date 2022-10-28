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В Минск пришла франшиза с хот-догами, пиццей и бесплатной едой от «Фри энд Ко» каждый день

Кокобай
10 часов назад
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Репосты
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Неизвестно, кто решил рискнуть деньгами, привезя на шаткий рынок, отторгающий монопродукт, российскую сеть фастфуда Юрия Левитаса. Он же по совместительству генеральный директор «Black Star Foods». Первая точка работает в глубоком тесте на цокольном этаже в жилом квартале «Вог», вторая совсем скоро на фудкорте в «Грин Сити», там же и фобошная «Сен Ханой» будет. На лого «Фри энд Ко» мини-бультерьер собственника франшизы, прям в сердечко.

Заточено кафе на хот-доги, пиццы американских форматов и донеры с люля-кебабом. Фишка франшизы — благотворительность, раз в день через приложение можно получить бесплатную еду, в кафе про это нам не рассказали. Да и в целом заведение выглядит тяп-ляп на скорую руку.

ЦЕНЫ

Вообще недёшево для фастфуда навынос. Пиццы в среднем по 25byn, недавно тестили годную пиццу с лососем и палтусом из печи на дровах за те же 25byn. Самый дешёвый хот-дог у них 2,90byn.

ТЕСТИМ

1. Тайский хот-дог обошёлся в 5,90byn, про сосиску на выбор меня не спросили, поэтому имеем, что имеем. На, скорей всего, говяжьей сосиске маринованный лук, трюфельный майонез и мягкий пряный соус. Булка пышная, не батон, не разваливается, удачная рецептура, но не такая как в меню.

В московской сети этот же хот-дог стоит 269 рублей или 11byn на наши, совсем обезумели!

И где луковые чипсы? В принципе, хот-дог вкусный, вот только начинка, как в голодные времена.

2. Странно, коробка небрендированная, как из кулинарии, только с пожеланием. Непонятно с какого перепуга пиццу назвали «Чикен шава». На тесто, промазанное майонезным соусом, навалили обильно дешёвой колбасы, вбили яйцо и честно засыпали сыром. За это творчество просят 25,90byn.

Тесто держит форму, пышное, хрустящее, чем-то пирог напоминает. Колбасная пицца за 10$? Нет уже!

Многие спрашивали, поэтому оставлю расшифровку моей оценки соотношения цена/качество:

  • 10 кокобаев — чудо чудесное
  • 9 кокобаев — работают, как в последний раз много лет
  • 8 кокобаев — прям отлично
  • 7 кокобаев — хорошо, не без вопросов
  • 6 кокобаев — нормально, как у всех
  • 5 кокобаев — есть вопросы
  • 4 кокобаев — может лучше деньги отдать детям?
  • 3 кокобая — зачем я выходил из дома

Тезисами и по делу: ради хот-дога можно спуститься с 30 этажа, а так не понимаю, на каких гостей они рассчитывают в малолюдном «Воге» или в ТЦ рядом с «Маком» и «КФС». Удачи пожелаю я.

Оценка еды в «Фри энд Ко»: 6 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Макаёнка, 12б

Телефон: +375(44) 593-83-25

Время: 10:00 — 23:00

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кАломбУ
кАломбУ
8 часов назад

И как всегда объективности на двоечку с натяжкой. Видимо накидываете пару Коко что бы не от…п…ли )))
выложили свою таблицу оценок и сами же ее обнулили. По моему в статье вопросов по еде больше чем ответов!? Или это мысли вслух? Так если есть вопросы, почему 6, а не 5?

5
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Антон
Антон
7 часов назад
Ответить на  кАломбУ

ПАТАМУШТА реклама оплачена…. Мутная жральня а-ля дальний угол ждановичей 10 лет назад… Сколько заведений в районах Минска куда интереснее этой лабуды и кокобая там днем с огнём не найти. По таблице честная 4 не больше.

4
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кАломбУ
кАломбУ
5 часов назад
Ответить на  Антон

Согласен.

0
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Зелёный
Зелёный
1 час назад

Чувствую будет недолго у них » музыка играть»…. но, кто то же решается вот в это всё деньги влаживать, не понимаю на что здесь расчёт.

0
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Алексей
Алексей
5 часов назад

Бред

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