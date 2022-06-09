Где полетать на самолете, покружить на вертолёте или просто отдохнуть на природе в компании зверей

Брату на День рождения друг задарил увлекательный сертификат стать пассажиром на борту двухместного самолёта Viper. За 250byn в программу входит 35 минут обзорного полёта, не трогая штурвала, и какая-то видеосъёмка. Идея для небанального подарка — топ, смело берите на вооружение сразу после сертификата на день в банях «Ривьера СПА». Частный аэропорт находится при кафе «Runway25» на трассе М1 под Смолевичами, еды и кофе пока нет.
Я обещал наводку про отдых на природе под Минском, запоминайте места — там и катание на лошадях, крупнейший стрелковый комплекс, верёвочный городок, пони и многое другое!
ПОЛЕТЕЛИ
Брата ждал Viper — сверхлёгкий двухместный одномоторный моноплан, предназначенный для спортивных, развлекательных и прогулочных полётов. Корпус выполнен из дюралюминия, сама конструкция аэроплана отличается элегантностью и стильным современным дизайном.
От полёта ожидал больше эмоций, маршрут составлен максимально скучным. Мы тупо летели по прямой, сродни поездке на маршрутке Минск — Слуцк и обратно. К штурвалу не пускают, возможно, пилот был не в настроении. Рекомендую чекнуть лётную школу «Bywings.by» и пролететь над Мирским и Несвижским замками за 480byn, по времени примерно 1 час 20 минут.
Барин желает на вертолётах кататься? Тогда вам в Минский аэроклуб ДОСААФ в Липках «Aeroclub-minsk.by». В гараже Робинсон R-44 (количество пассажиров — 3, за 15 минут — 350byn. Или Ми-2, который вмещает в себя 6 пассажиров, цена вопроса 400byn за 15 минут.
Хочешь выброс адреналина? За 290byn — 15 минут на самолёте ЯК-52 совершить полет с выполнением фигур высшего пилотажа. Часа за три лучше ничего не есть. Что ж, удачных полётов!
Доброго дня! С пилотированием это другая услуга — 45 мин , в подарочном сервисе Surprise есть. Поэтому ваш подарок в 35 минут был полностью удовлетворен. Ну а если хотите научится пилотировать — то приглашаем на обучение.
Не очень корректно сравнивать с by wings разные услуги.
Хотелось бы отметить уникальность наших продуктов , территориальное расположение и профессиональных пилотов!
А так спасибо за обзор!
Обожаю белорусский сервис! Человек пишет про эмоции — скучный маршрут. А в ответ представитель сервиса — подарок ваш полностью удовлетворен.
Не «мы обязательно учтем ваши замечания и подумаем над более увлекательными маршрутами», а «будь доволен»
Насчёт Viper’а не советую брать, лучше идите в минский аэроклуб))
Ибо никакой организованности нет в сивице: никто не рассказал куда идти, где ждать, приехали на полет, а кафе все закрыто, пришлось через забор звать охранников чтобы открыли), но это ещё ладно, самое неприятное, что мы приехали к своему времени и наш полёт задержался аж на 30 минут. + ко всему, в сертификате должен был быть «урок пилотирования, видеосъемка» , что в итоге? А в итоге ни того, ни другого)
Як 52 заинтриговал, хоть и дорого ))
Круто, а когда кафе откроют?)) попивать кофе с видом на летающие вайперы было бы кайфово)
Хочу, только дорого для меня(