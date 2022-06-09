Где полетать на самолете, покружить на вертолёте или просто отдохнуть на природе в компании зверей

Брату на День рождения друг задарил увлекательный сертификат стать пассажиром на борту двухместного самолёта Viper. За 250byn в программу входит 35 минут обзорного полёта, не трогая штурвала, и какая-то видеосъёмка. Идея для небанального подарка — топ, смело берите на вооружение сразу после сертификата на день в банях «Ривьера СПА». Частный аэропорт находится при кафе «Runway25» на трассе М1 под Смолевичами, еды и кофе пока нет.

Я обещал наводку про отдых на природе под Минском, запоминайте места — там и катание на лошадях, крупнейший стрелковый комплекс, верёвочный городок, пони и многое другое!

ПОЛЕТЕЛИ

Брата ждал Viper — сверхлёгкий двухместный одномоторный моноплан, предназначенный для спортивных, развлекательных и прогулочных полётов. Корпус выполнен из дюралюминия, сама конструкция аэроплана отличается элегантностью и стильным современным дизайном.

От полёта ожидал больше эмоций, маршрут составлен максимально скучным. Мы тупо летели по прямой, сродни поездке на маршрутке Минск — Слуцк и обратно. К штурвалу не пускают, возможно, пилот был не в настроении. Рекомендую чекнуть лётную школу «Bywings.by» и пролететь над Мирским и Несвижским замками за 480byn, по времени примерно 1 час 20 минут.

Барин желает на вертолётах кататься? Тогда вам в Минский аэроклуб ДОСААФ в Липках «Aeroclub-minsk.by». В гараже Робинсон R-44 (количество пассажиров — 3, за 15 минут — 350byn. Или Ми-2, который вмещает в себя 6 пассажиров, цена вопроса 400byn за 15 минут.

Хочешь выброс адреналина? За 290byn — 15 минут на самолёте ЯК-52 совершить полет с выполнением фигур высшего пилотажа. Часа за три лучше ничего не есть. Что ж, удачных полётов!