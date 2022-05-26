Можно ли заказать еду в Логойске? Проверяем местные заведения с пиццей, суши, хлебом и зрелищами!

В прошлый раз мы открывали для себя заведения Дзержинска с ручными карликовыми пельменями, бургерами и живой шаурмой. На этот раз было принято решение потревожить места кормления жителей зелёного Логойска. В спутнике на примерно 10 000 человек — сеть государственных объектов питания от «Белкоопсоюза», две доставки пиццы, одна — суши, гриль-бар «Улитка», домашний хлеб из русской печи и, возможно, где-то одна шаурмячная.

Оставлю вам явки с паролями, а телефоны можно наинстаграмить по ключевым запросам. Тем временем мы не спеша взъезжаем в город, встречая глазами указатель «Логойск 1078».

1. «Пицца Логойск» | ул. Минска, 9а

С фантазией на названия у местных ИП совсем плохо. Первая жертва сразу на въезде в город, вход рядом с «Доброномом». Третий этаж, никакой посадки, работают навынос и на доставку.

У входа специальная парковка для инвалидов и тех, кто считает, что ему нужнее. Пора задуматься!

Цены, считайте, минские, пицца по-логойски стоит 18byn. Но наш отправленный за ней барсук попал на счастливые часы, итого 15,30byn за 586г. Ровная, начинки умеренно, тесто по рецептам «Пицца Лисицца», сыр тянется, промазана майонезным соусом, сверху грудинка, салями и опята. Мой вам совет, всегда берите только на помидорной основе, соусы на майонезе строго после пятницы!

ИТОГО: добротный смажень на 7 кокобаев. Почти уверен, пользуется особым спросом.

2. «Пицца Соло» | ул. Победы, 86/5

На окраине за МЧС, не доезжая до заброшенной заправки, стоит небольшой белый вагончик, куда пускают по звонку в дверь. Тут уже пицца стоит в среднем 20byn, как в ресторанах Минска.

Заслали барсука за «Пармой» ценою 20byn за неизвестный вес и 20 минут времени. В коробке нам выдали лаваш с тонко нарезанной свиным окороком. Тесто по сути напоминает лаваш: мягкий, тонкий, не хрустящий, не воздушный, свисает на полшестого. Начинки мало, суховато-то, сыр вообще не тянется, но вот это творение более похоже на пиццу, чем с майонезом, но точно не за 20byn.

ИТОГО: сытное угощение для усталого путника, но потолок для такой пиццы 6 кокобаев!

3. «Суши Ло» | пер. Банный, 9

Еда ушла в доставку, видимо, в Логойске не принято ходить по заведениям. Единственные суши крутят в здании рабочей общественной спа-зоны по одноимённому переулку. Своя парковка и зона чилаута на открытых шезлонгах, выполненных в стиле «лавочка». Роллы от 11,90 до 17,90byn.

Два ролла вытянули из бюджета 31,80byn. Скручены хорошо, лосось здорового человека, стружка тунца на Бонито хрустящая — это добрый знак, если верить приметам индейцев. Рис сварен хорошо, но не заправлен мирином (рисовое вино), от этого он становится пресным. Достойно!

ИТОГО: на крепкие 7 кокобаев, местами лучше, чем готовит 50% доставок суши в Минске.

4. «Хлеб у дяди Миши» | около церкви

Местная достопримечательность — пекарь и весельчак дядя Миша, который выпекает свой знаменитый хлеб. Его вы можете найти на фермерском рынке Валерьяново или около Святого источника Николая Чудотворца, откуда местные воду бутлями собирают. Хлеб печёт в русской печи по старинному рецепту без дрожжей и сахара. Каждый день в наличии хлеб ржаной, пшеничный, Бородинский и чиабатта. Остальное из списка надо заказывать заранее. На 8 кокобаев!

Кирпичик свежего хлеба — около 3byn, разбирают быстро, есть нужно так же или в «кирпич».

Логойск — маленький, чистый и уютный. А во мне опять пробудилось нездоровое животное чувство покинуть суету современного города и поселиться в глубинке. Видимо, это старость!

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