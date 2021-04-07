Пончиковая по Симпсонам. Здесь придумали сладкие пончики с томлёным мясом барбекю по 2р

Пришлось выждать пять лун, чтобы после поста в Телеге спал ажиотаж. По атмосфере как в гараже, где вдруг ни с того ни с сего начали печь каноничные пончики в глазури от 70 копеек до 2 рублей за адское сочетание сладкого с копчёным мясом в соусе барбекю. Говорят, его они берут у коптильщиков из «Американского Барбекю». Это как ещё никто не придумал шаурма-пончик.

Вход через вело-магазин. Интерьер собран из того, что было под руками. Поддон на поддон – это стол. Находится внутри некомфортно, поэтому лучше брать пончики с собой. А ждать их придётся.

Пончики и пончики, в «Пон Пушке» на Дзержинского они вкуснее. Но только ради мясных я бы дочитал обзор. Это как извращённое сочетание у американцев: вафля с жареной курицей, залитые кленовым сиропом.

На месте выдачи пончиков табличка, которая должна быть в каждом заведении Минска, как правило. С вражеского звучит так: если я тебя отравлю, ты можешь не платить. Резонно.

Вот он – настоящий пельмень, внутри много мяса, мало теста. Ну как мало, он из двух пончиков – суточная доза калорий. С растушенным на волокна мясом BBQ – это хит: сочетание в меру копчёного, пикантного и сладкой карамели. Точно не диетический, срочно захотелось под это дело холодненького пивка.

Обязательно наденьте выданные вам перчатки или берите с собой влажные салфетки. К каждому заказу положена мятная жвачка. А ведь продумали всё до мелочей, кроме интерьера.

Тезисами и по делу: просто домашняя пончиковая с необычным пон-бургером барбекю за 2р, из-за которого я и писал этот обзор. Напомню, лето близко, пора выкатывать велосипеды.

Оценка пончиковой «Хот Трик»: 7 кокобаев

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