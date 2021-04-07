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Пончиковая по Симпсонам. Здесь придумали сладкие пончики с томлёным мясом барбекю по 2р

Пришлось выждать пять лун, чтобы после поста в Телеге спал ажиотаж. По атмосфере как в гараже, где вдруг ни с того ни с сего начали печь каноничные пончики в глазури от 70 копеек до 2 рублей за адское сочетание сладкого с копчёным мясом в соусе барбекю. Говорят, его они берут у коптильщиков из «Американского Барбекю». Это как ещё никто не придумал шаурма-пончик.

Вход через вело-магазин. Интерьер собран из того, что было под руками. Поддон на поддон – это стол. Находится внутри некомфортно, поэтому лучше брать пончики с собой. А ждать их придётся.

Пончики и пончики, в «Пон Пушке» на Дзержинского они вкуснее. Но только ради мясных я бы дочитал обзор. Это как извращённое сочетание у американцев: вафля с жареной курицей, залитые кленовым сиропом.

На месте выдачи пончиков табличка, которая должна быть в каждом заведении Минска, как правило. С вражеского звучит так: если я тебя отравлю, ты можешь не платить. Резонно.

Вот он – настоящий пельмень, внутри много мяса, мало теста. Ну как мало, он из двух пончиков – суточная доза калорий. С растушенным на волокна мясом BBQ – это хит: сочетание в меру копчёного, пикантного и сладкой карамели. Точно не диетический, срочно захотелось под это дело холодненького пивка.

Обязательно наденьте выданные вам перчатки или берите с собой влажные салфетки. К каждому заказу положена мятная жвачка. А ведь продумали всё до мелочей, кроме интерьера.

Тезисами и по делу: просто домашняя пончиковая с необычным пон-бургером барбекю за 2р, из-за которого я и писал этот обзор. Напомню, лето близко, пора выкатывать велосипеды.

Оценка пончиковой «Хот Трик»: 7 кокобаев

Адрес: г. Минск, ул. Куйбышева, 41

Телефон: +375(00) 000-00-00

Время работы: 12:00 – 19:00

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Андрей
Андрей
10 часов назад

У меня два комментария. 1) Знаете, есть такой закон. В ресторанном бизнесе. Ну, как в математике 2+2=4. Или H2SO4+2KOH = K2SO4+2H2O в химии. Ну, или в физике законы Ньютона. Стоимость открытия успешного заведения = от 800-1000$ на кв.м. вложений без недвижимости. Как думаете, сколько здесь вложений на кв.м? В любом правиле, конечно, есть исключения… Если не расчитывать на чудо, нужно доинвестировать. 2) Я бы порекомендовал добавить сладкие сеты по 4-6-12 пончиков с сахарной пудрой, сгущенкой, вишней и тд. Цена за сет из 6 пончиков – 3 рубля. Не получается с наценкой – уменьшаем размер пончиков) Все же пончики это про… Подробнее »

2
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Вано
Вано
12 часов назад

Цены почти в 2 раза выше, чем в обычном магазине! Не порядок

1
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AllaBorisovna
AllaBorisovna
12 часов назад

Интерьер убогий, а пончики афигенные!

1
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Вано
Вано
12 часов назад
Ответить на  AllaBorisovna

Он ещё со времён старого Горизонта не менялся, этот интерьер. Паркет конечно обшарпан знатно!

0
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Иван Сусанин
Иван Сусанин
12 часов назад

Пончики с мясом? Требую чтобы расширяли их ассортимент

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