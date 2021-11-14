Проверяем, что там по 1 евро в новой блинной «Крепс и Кофе»

Открыли кафе на месте рюмочной моей молодости, где была «Семела», а теперь «Соседи ». Помню, как сейчас, стойкий запах пролитого на пол пива, высокие столы без стульев и стабильно одна и та же публика со двора. Окно «Крепс и Кофе» обклеивают режимом работы и надписью «1 евро бар », подозреваю, что проект «Соседей » и друзей. Выглядит всё это диковато, как для проспекта.

Вчера произошло тестовое открытие, студентов заманивали алкоголем. Интерьер исполнен из дерева, в помещение втиснут бар и открытая блинная станция. Посадка в тесноте да не в обиде, плотнячком, но уютно. Лучшие диваны с видом на проспект.

Сделали туалет, до этого все ходили на мусорку за латвийским посольством. Чтобы уединиться, нужно передёрнуть несмазанный шпингалет. Перестаю удивляться всему.

ЕДА

По евро тут только бухло. В меню блинцы, супы, салаты, кофе из автомата и деградирующие напитки. Заказываю рандомно, забираю чек и начинаю волноваться.

На кранах сидр, неправильный мёд, пиво и кофейное вино по 2,9р, сет настоек – 5,9р. Вот всё, как в старые добрые времена, только по правилам нынешней моды.

ТЕСТ

Готовят относительно быстро. Салаты и супы – уже собраны, осталось пожарить блины и налить по рюмкам. Еду выдают в одноразовой посуде на подносах, как в столовой.

Мексиканский блин треугольником за 4,9р с корейской морковкой, охотничьими колбасками под красным соусом и сыром Моцарелла. Блин хорош – мягкий, эластичный, промасленный. Морковка дико уксусная, ничего общего с мексиканской едой. За эти скромные шекели отличный перекус. Или докинуть 10коп и взять Двойной Чиз?

Суп за 2,9р из шампиньонов на сливках не хуже, чем на обед в ресторанах. Густой, насыщенный, я бы добавил молодого перца и пару капель оливкового масла.

Блин с тремя видами сыра за 5,9р на корню испортили, переборщив голубым сыром, который с гордой плесенью. Горький, резкий, как молодой ресторатор.

Цезарь с лососем – 7,9р. Почти такой я собираю в салатной станции любого гипера.

По настойкам тьма вопросов. Во-первый, слишком мутные, процеживайте, чтобы убрать ягодный осадок. Во-вторых, слишком спиртовые, аж горло дерёт!

Не, не получился «Белый Налив», где реально всё по 2,90р: сидр, хот-доги и устрицы.

Тезисами и по делу: на выходе мы имеем современную рюмочную для быстрых обедов. Будут ли ходить студенты, на которых они нацелены, большой вопрос. А вот местные дедушки точно обрадуются такому соседству. Не по евро, а от евро, переписывайте!

Оценка кафе «Крепс и Кофе»: 6 кокобаев