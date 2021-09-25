Как выглядит городская кухня в новом кафе «Деливио»

Непонятно, зачем наводить путаницу с доставкой под таким же названием, но рестораторам виднее. Собрали его на месте старого «Фреш Кафе», который за долгие годы повидал всякое. Кстати, шаурму сбоку зачем-то решили продолжить, может лучше кофейню? Ладушки, не суть, кафе «Деливио» позиционирует себя городским, меню на первый взгляд интересное, цены ниже средних, но это не повод хлопать в ладоши.

Поехали! Станция метро Площадь Победы, старая летка с ротанговой мебелью, вход с торца через венки. Ловлю себя на мысли, что я настолько стар, что отчётливо помню на этом месте ресторан «Бригантина ».

АТМОСФЕРА

Помещение исполнили в светлых тонах, декорации разбавили искусственными лианами, дали яркого света, фоном настороженно играет классическая инструментальная музыка. В конце большой зал для мероприятий, всё остальное общий, так сказать, стол. Без концепции, просто кафе городского типа. А мог быть «KFC».

Меню скромное, но разнообразное, по заветам Чайханы, обошлось без суши-роллов. Азия перекликается с борщами и драниками со сметаной, подкинули итальянские истории, а бургер с фуа-гра за 24р читатели просили затестить в обязательном порядке. Заказываю много, чтобы потом не писали, что я выбрал самые слабые позиции.

ЧЕМ КОРМЯТ

В воздухе зависло напряжение, блюда попросил выносить по готовности. Перевернул тарелки, посуда и столовые приборы – английский Черчилль, не поскупились. Минус 17 минут из жизни, а вот и тарелка борща за 9р со сметаной в фарфоровом доме устрицы, чесночным хлебом и тартаром из сала. Отлично, я бы чутка добавил кислоты.

Тайский кокосово-молочный суп Том Кха в европейском исполнении с лапшой для сытности. Мягкий бульон, куриное филе, чили, шиитаке и кинза. За 9р вполне неплохо, от сладкого лука они отказались. Их право.

ЗАКУСКИ

Ты что такое? По тарелке размазали тартар из говядины за 18р. Заливка из майонезного жирного соуса всё перебивает, не до конца убрали белок перепелиного желтка. Не, это несъедобно, отставить опыты над людьми.

Цезарь с курицей за 13р в жёлтом соусе с анчоусами. Выглядит бодро, зелень радует глаз, даже яйца красиво сварили. Но что за гренки из кусков черного хлеба? На вкус спорно, если доработать, то вопросов нет.

Быстро Баланьезе на Болоньезе, молодцы. Спагетти не внушают доверия, разваренный фарш, как стратегическая итальянская тушенка, паста сухая, соуса мало. Не показывать это Иньяцио.

Тот самый двойной бургер с печенью гуся за 24р. Специально разобрал его, но фуа-гра так и не нашёл, говорят, растаяло по дороге. Не удивлюсь, если они смазывали котлеты печенью из коробки «Галереи Вкуса ».

Сухая булка сразу развалилась в прикормку рыбам. Обе котлеты пережарили до состояния «пьяные жарят шашлык». Сухой картофель пай тоже стоит заменить, он совершенно невкусный. Бургер негодный, хотя выглядит, как живой.

А ДАВАЙТЕ ПОТОМ?

Видимо на лицах читалось волнение, поэтому к нам спустился управляющий. А давайте мы закроем счёт, а давайте придёте потом, а мы же в тесте. Стоп! Я не прихожу поздно, и рано я тоже не прихожу. Я появляюсь тогда, когда написано «Открыто ». Хотите тренироваться, так пишите об этом и делайте скидку, чтобы люди не страдали. Часто бывает, когда ресторатор не уверен в команде, он предлагает всем гостям минус 20%. Обычно, длится месяц.

Продолжим. Внезапно появилось два тапаса за 8р в семечках с нежным ростбифом на горчичном соусе. Вкусно!

По готовности прибыл чизкейк – 9р. Как нежная творожная запеканка из детства. Творог погиб не зря. Класс!

За 15р креветки темпура в луже из цитрусового соуса и опять семечки. С фритюром работать умеют на отлично!

Как говорится, прожарку не спросил, значит попал. Стейк из вырезки с жареной фасолью, опять семечки, петрушечный соус чимичурри и половинка редиски. На мясо закинули карамелизированный лук, было бы ещё что, тоже бы добавили. Животное погибло не зря, к белорусскому мясу за 25р вопросов не имею.

Под завнавес – три хрустящих драника за 7р со сметаной. Как я люблю, на мелкую тёрку с луком. Одобряю.

Тезисами и по делу: городское кафе как было, так и осталось, только обновили интерьер, а кухне разрешили поиграться с продуктами. Мама любит такие форматы, поэтому нашим родителям должно зайти. Я же вижу главный плюс для местных – завтраки с 08:00 утра, цены точно поднимут, не сейчас, так 1 января.

Оценка кафе «Деливио»: 6 кокобаев