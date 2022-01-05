Открылось сразу 5 «KFС», людей заманивают акцией 5 за 5

В 2022 нужно ещё больше фаст-фуда! Очередные куриные рестораны открылись в ЖК «Минск Мир », «Раковском кирмаше», в Масюковщине на улице Жудро, 53а, в ТЦ «Сухарево» и БЦ «Terrum ». Заманивают акцией 5 за 5, это когда за 5р выдают комбо из 6 наггетсов, мини-картошку фри, ой ай-твистер, любой соус, и любая газировка 0,4л.