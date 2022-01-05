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Открылось сразу 5 «KFС», людей заманивают акцией 5 за 5

отКокобай
5 января, 2022
1,3K просмотров
2 комментария
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В 2022 нужно ещё больше фаст-фуда! Очередные куриные рестораны открылись в ЖК «Минск Мир», «Раковском кирмаше», в Масюковщине на улице Жудро, 53а, в ТЦ «Сухарево» и БЦ «Terrum». Заманивают акцией 5 за 5, это когда за 5р выдают комбо из 6 наггетсов, мини-картошку фри, ой ай-твистер, любой соус, и любая газировка 0,4л.

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Зара
Зара
5 минут назад

не ем

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Галя
Галя
17 минут назад

меня не заманишь

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