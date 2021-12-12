В центре Гродно открылась Рождественская ярмарка. Чего ждать?

Радовать шашлыком и наливать душистый глинтвейн собираются по 9 января 2022 года. Цен не скинули, известно только, что организатор – «Вулица Ежа», есть фудкорт с блюдами народов мира, ёлку поставили, и есть зимний бар. Работает ярмарка по будням с 15:00 до 23:00, в выходные с 13:00. Если будете в Гродно, расскажете, как вам праздник.

В меню: шаурма, бургеры, супы, бельгийская картошка, пончики и трдельники.

А если собрались в Гродно, то рекомендую почитать обзор на их заведения. Удачи!