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В центре Гродно открылась Рождественская ярмарка. Чего ждать?

отКокобай
12 декабря, 2021
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Радовать шашлыком и наливать душистый глинтвейн собираются по 9 января 2022 года. Цен не скинули, известно только, что организатор – «Вулица Ежа», есть фудкорт с блюдами народов мира, ёлку поставили, и есть зимний бар. Работает ярмарка по будням с 15:00 до 23:00, в выходные с 13:00. Если будете в Гродно, расскажете, как вам праздник.

В меню: шаурма, бургеры, супы, бельгийская картошка, пончики и трдельники.

А если собрались в Гродно, то рекомендую почитать обзор на их заведения. Удачи!

Где: г. Гродно, площадь Советская

Когда: с 10 декабря по 9 января

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