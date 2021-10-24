Все винные безлимиты Минска. В копилку рыбное бистро «Сиа» за 25р сколько хочешь

В нашем списке «Винных безлимитов» плюс один. В морском суши-бистро «Sea» на пешеходной Комсомольской, с понедельника по четверг успеть за два часа. Это значит, что с 21:00 до 23:00 можно попить сколько угодно вина по 25р с человека. В это же время действует акция на устрицы — 24,90р за сет из шести штук, чтобы не на голодный желудок. Так же, безлимит в семи заведениях, уточняйте в:

Ресторан «Пики Блайндерс»

Ресторан «101»

Караоке «Ходят Слухи»

Бистро «о’ Да»

Кафе «Ателье»

Кафе «Итальяно»

Рестобар «Бруклин»