Все винные безлимиты Минска. В копилку рыбное бистро «Сиа» за 25р сколько хочешь

В нашем списке «Винных безлимитов» плюс один. В морском суши-бистро «Sea» на пешеходной Комсомольской, с понедельника по четверг успеть за два часа. Это значит, что с 21:00 до 23:00 можно попить сколько угодно вина по 25р с человека. В это же время действует акция на устрицы — 24,90р за сет из шести штук, чтобы не на голодный желудок. Так же, безлимит в семи заведениях, уточняйте в:
- Ресторан «Пики Блайндерс»
- Ресторан «101»
- Караоке «Ходят Слухи»
- Бистро «о’ Да»
- Кафе «Ателье»
- Кафе «Итальяно»
- Рестобар «Бруклин»
Где: г. Минск, ул. Комсомольская, 17
Телефон: +375(44) 742-08-38
Когда: понедельник — четверг