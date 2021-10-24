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Все винные безлимиты Минска. В копилку рыбное бистро «Сиа» за 25р сколько хочешь

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В нашем списке «Винных безлимитов» плюс один. В морском суши-бистро «Sea» на пешеходной Комсомольской, с понедельника по четверг успеть за два часа. Это значит, что с 21:00 до 23:00 можно попить сколько угодно вина по 25р с человека. В это же время действует акция на устрицы — 24,90р за сет из шести штук, чтобы не на голодный желудок. Так же, безлимит в семи заведениях, уточняйте в:

  • Ресторан «Пики Блайндерс»
  • Ресторан «101»
  • Караоке «Ходят Слухи»
  • Бистро «о’ Да»
  • Кафе «Ателье»
  • Кафе «Итальяно»
  • Рестобар «Бруклин»

Где: г. Минск, ул. Комсомольская, 17

Телефон: +375(44) 742-08-38

Когда: понедельник — четверг

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