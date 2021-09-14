Винный безлимит за 29р внезапно появился в бистро «о’ Да»
Одно из лучших заведений Маяк Минска красивое бистро «о’ Да» с понедельника по четверг предлагает налить сухое белое, красное или розовое сколько угодно раз всего за 29р с персоны. Когда все на работе, хитро и коварно.
Собираю такие мероприятия, как Эш покемонов. Теперь в копилке пять заведений с винным безлимитом: «Бруклин», «Пики Блайндерс», «101», «Ходят Слухи» и «о’ Да». Экономно, когда нужно отметить День Рождения.
Адрес: улица Петра Мстиславца, 18
Телефон: +375(29) 109-44-11
Режим работы: 12:00 – 17:59
В «Ходят Слухи» збс медальоны с говядины и паста с рыбой. Под вино огонь,если в чт я бы заехал.