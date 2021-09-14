Винный безлимит за 29р внезапно появился в бистро «о’ Да»

Одно из лучших заведений Маяк Минска красивое бистро «о’ Да » с понедельника по четверг предлагает налить сухое белое, красное или розовое сколько угодно раз всего за 29р с персоны. Когда все на работе, хитро и коварно.

Собираю такие мероприятия, как Эш покемонов. Теперь в копилке пять заведений с винным безлимитом: «Бруклин», «Пики Блайндерс», «101», «Ходят Слухи» и «о’ Да». Экономно, когда нужно отметить День Рождения.