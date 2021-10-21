Когда в Минске появится доставка всего «Яндекс Лавка»

Ещё в июне этого года случился сон о приходе в Беларусь сервиса «Яндекс. Лавка». Это новый формат магазина у дома, главная фишка — туда не нужно ходить. Доставка по Минску должна быть в пределах до 30 минут.

Лавка находится в вашем районе, поэтому так быстро. Ассортимент, как в любом большом магазине, только вместо продавцов и кассиров — кладовщики, которые оперативно собирают заказ с последующей передачей его курьеру. Обычно доставка бесплатная, но ночью и в час пик могут быть другие условия.

Сегодня в приложении к «Яндекс.Еда» добавились Продукты, затем всё вернулось на круги своя. Скорей всего, тестят, ставлю, что откроются до января 2022 года, а возможно и в декабре. Ждём и волнуемся!