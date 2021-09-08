В «Кафе Де Пари» 29 сентября гастрономический ужин для богатых от Виталия Истомина
Всего один день с ограниченным количеством мест. Ужин из четырёх блюд из рук Виталия Истомина – ученик Филипа Ховарда в лондонском «The Square», у которого две звезды «Мишлена». Он же идейный вдохновитель ресторанов «Сахалин», «Техникум», автор книг «Нескучная еда», «Нескучные десерты», «Нескучные завтраки». Цена вопроса – 250р с человека за эксклюзивный сет в сопровождении вин. Начало в 19:30, 29 сентября.
Где: Минск, улица Карла Маркса, 8
Цена: 250 рублей
Телефон: +375(29) 129-11-11
Не могу себе позволить
Очень дорого!!