В «Кафе Де Пари» 29 сентября гастрономический ужин для богатых от Виталия Истомина

Всего один день с ограниченным количеством мест. Ужин из четырёх блюд из рук Виталия Истомина – ученик Филипа Ховарда в лондонском «The Square», у которого две звезды «Мишлена ». Он же идейный вдохновитель ресторанов «Сахалин », «Техникум », автор книг «Нескучная еда », «Нескучные десерты », «Нескучные завтраки ». Цена вопроса – 250р с человека за эксклюзивный сет в сопровождении вин. Начало в 19:30, 29 сентября.

Где: Минск, улица Карла Маркса, 8 Цена: 250 рублей Телефон: +375(29) 129-11-11