Платный фестиваль «Вулица Ежа» с 4 по 5 сентября в «Ботаническом Саду»

В прошлый фестиваль обошлось практически без очередей, как на входе, так и за едой. В эти выходные опять всё повторится: большой фудкорт, сцена, детская зона и не детская с коктейлями и кальянами. Из новенького: привезут корейский стритфуд из Москвы – пян-се, блюда индийской кухни «Шрингара». Также наш шеф-повар с опытом работы в мишленовском ресторане будет готовить пиццу. Как говорится, плохой опыт – тоже опыт!

Шеф-повар Антон Каленик окончил Международную академию итальянской кухни и Институт Поля Бокюза, а недавно стал первым белорусом, принятым в международную ассоциацию World Master Chefs Society. Шеф-повар, который готовил для президента Италии Серджо Маттарелла и футбольного клуба «Арсенал».

Тандыр-пекарня «Kinza» с узбекским пловом и осетинскими пирогами специализируется на узбекской кухне, а их блюда готовят белорусские и узбекские мастера. Советую плов с барашком, остальное, как карта ляжет.

«BonGenie» – десерты ручной работы от тех, кто сделал более-менее доступными знаменитые французские пирожные – макарон. Шоколадные конфеты и печенье, торты и пирожные, итальянские сухарики кантуччини.

Чтобы потратить деньги на еду придётся заплатить и за вход по 12 рублей с человека за один день.