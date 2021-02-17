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В магазины завезли замороженные шашлычки из гигантского кальмара

В морозильниках «Грина», ТЦ «Арена Сити», был замечен гигантский кальмар. А точнее его щупальца, нанизанные на большие бамбуковые палочки. Пачка из шести шашлычков в тонком льду стоит 14,49р за 1кг, завозит какое-то «Белое море». Почти уверен, что будут во всей сети и, скорей всего, в других магазинах.

Кальмар очищен, отварен и нарублен. Он готов, поэтому остаётся его запечь в духовке, обжарить на сковородке или закинуть на гриль. Чтобы сильно не рисковать, отправил щупальца в духовку при 180 градусах, не дольше 20 минут. Каждые 5 минут промазывал карамельно-чесночным соусом. Получилось офигенно, кальмар конкретно ужарился, но получился мягкий, как маршмеллоу.

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В магазины завезли замороженные шашлычки из гигантского кальмара
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