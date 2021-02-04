Кризис? Нет, не слышал! Рассказываю, какие заведения откроются в ближайшее время

К сожалению, закрывается и закроется ещё много заведений по вполне понятной причине – ненужность, неконкурентоспособность! Тяжёлый для всех 2021 выступит в роли фильтра. А теперь о хорошем. Я насчитал примерно восемь новых, вот вчера открылся ресторан про еду «Имена».

На улице Маяковского, 14 заработает большой рыбный ресторан от поставщика всего, что плавает, – «Фиш Фуд». Много рыбы и морепродуктов, которые можно будет взять домой или попросить пожарить на месте.

На улице Комсомольская, 3, прямо на торце здания под маркизой Лидского появится второе кафе от «Май Диа Кебаб» с уклоном в турецкую кухню. Судя по ремонтным работам, уже совсем скоро. Могу ошибаться.

Чуть дальше по стенке, напротив «Баклажана» почти готово грузинское демократичное бистро «Хинкальня».

А там, где недолго работало «Градо», а до – «Зэ Тёлки», будет бистро. Нет покоя помещениям в центре.