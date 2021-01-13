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Годнота! С понедельника по четверг в «Васильках» удвоят ваше блюдо, если взять навынос

Крайне актуальная акция во времена Короны, когда нет желания стоять в очередях или у плиты. С понедельника по четверг во всех ресторанах сети «Васильки» действует акция 2 = 1. А ещё удобно, когда нужно накрыть стол в офисе или дома за недорого на какой-либо праздник.

Проще говоря, если берёшь навынос селёдку под шубой за 7,50р, то вторую такую же, или другой салат меньшей стоимостью вам подарят от души, от сердца. Не работает с обедами и добавками и баром.

Схожая акция действует в сети «Хинкальня», только там удваивают хинкали, которые по 1р.

С понедельник по четверг – 2 по цене 1

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Годнота! С понедельника по четверг в «Васильках» удвоят ваше блюдо, если взять навынос
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Антон Мотылько
Антон Мотылько
1 час назад

Когда кризис всех поджал, так многие сразу нормальные цены начали ставить

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Пушка
Пушка
2 часов назад

Просто красавчики, у Васильков было всегда вкусно и не дорого, теперь еще лучше стало!

0
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Молодой Пацан
Молодой Пацан
2 часов назад

Ооо, теперь порцию любимых драников буду брать и получать вторую бесплатно? Это реально?

0
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Малая
Малая
3 часов назад

Крутая акция, сегодня забегу к ним

0
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