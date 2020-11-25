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Знаю, где заказать доставку Царского бургера на компанию весом 3,5 килограмма

Наш читатель с кулинарным образованием не опустил руки в кризис ресторанного бизнеса и теперь готовит на заказ Царский бургер. Практичный подарок на День Рождения или закуска на крупное мероприятие.

Весит кабанчик – 3500г и состоит из булки-бриош собственного выпекания, соуса Биг Тейсти, салата, красного сладкого лука маринованного в вине, маринованных огурчиков, свежих помидор, сыра Чеддер, хрустящего бекона и здоровенной говяжьей котлетой чистым весом в 1 килограмм. Цена вопроса – 100р, около 2,85р за 100г. Учтите, на приготовление требуется время, поэтому не сломайте. Я закажу на тест и дам отчёт.

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Знаю, где заказать доставку Царского бургера на компанию весом 3,5 килограмма
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