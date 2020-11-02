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В торговом центре «МОМО» откроется «Хинкальня» – та самая, где по рублю

Место они выбрали прям крутое. На втором этаже, подальше от перенасыщенного фудкорта и с видом на Заводской район. По неофициальной информации кафе достроят только через два месяца. Чтобы открыть «Хинкальню» конкретно тут, придётся проинвестировать прилично денег, всё с нуля!

Адрес: г. Минск, пр. Партизанский, 150А

Время работы: 10:00 – 22:00

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В торговом центре «МОМО» откроется «Хинкальня» – та самая, где по рублю
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1 Комментарий
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Марина
Марина
15 часов назад

Зря иронизируете. В МОМО кроме фудкорта есть кафе Гараж и пиццерия Темпо. И там, и там в выходные дни не сесть, приходится даже просить о брони и идти гулять по магазинам. Поэтому если есть спрос, то в чём вопрос?)))

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