В торговом центре «МОМО» откроется «Хинкальня» – та самая, где по рублю

Место они выбрали прям крутое. На втором этаже, подальше от перенасыщенного фудкорта и с видом на Заводской район. По неофициальной информации кафе достроят только через два месяца. Чтобы открыть «Хинкальню» конкретно тут, придётся проинвестировать прилично денег, всё с нуля!

Адрес: г. Минск, пр. Партизанский, 150А Время работы: 10:00 – 22:00