В торговом центре «МОМО» откроется «Хинкальня» – та самая, где по рублю

Место они выбрали прям крутое. На втором этаже, подальше от перенасыщенного фудкорта и с видом на Заводской район. По неофициальной информации кафе достроят только через два месяца. Чтобы открыть «Хинкальню» конкретно тут, придётся проинвестировать прилично денег, всё с нуля!
Адрес: г. Минск, пр. Партизанский, 150А
Время работы: 10:00 – 22:00
Зря иронизируете. В МОМО кроме фудкорта есть кафе Гараж и пиццерия Темпо. И там, и там в выходные дни не сесть, приходится даже просить о брони и идти гулять по магазинам. Поэтому если есть спрос, то в чём вопрос?)))