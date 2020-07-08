Пожить месяц в гостинице «Беларусь» дешевле, чем снимать квартиру в Новой Боровой

Информацией поделился наш читатель. На официальном сайте и в Инстаграм гостиницы «Беларусь» таких предложений нет. Тогда я взял телефон и набрал на горячую линию: +375(17) 226-00-70.

И действительно, на том конце провода подтвердили, что есть такие дешёвые одноместные и двухместные номера в Беларуси, но мы не хотим всем рассказывать. Ха, не повезло, ждите гостей!

«Минотель» подхватил идею у сети государственных отелей «Виктория&СПА», где после новости за пару недель заселили почти все номера. Каюсь, тоже пару дней предавался половым излишествам и беспробудному пьянству в одноместном номере на не помню каком этаже. Акция – топ за свои деньги!

Одноместный номер на 30 суток – 395р вместо 2 675,20р

вместо 2 675,20р Двухместный номер на 30 суток – 512р вместо 3 062,40р

В стоимость включена уборка номера, без завтраков. Шведский стол оплачивается отдельно – 22р с человека. Если заселитесь, обязательно посетите их ресторан Панорама на 22 этаже!