Всё лето «Е-доставка» возит фрукты и шашлыки на пляж за 90 минут!

Вовремя спохватились. Заходим на сайт, наполняем привычным образом корзину продуктами, но не менее чем на 15р. Указываем, на каком пляже отдыхаем, и смиренно ждём звонка курьера в оранжевом. Обещают доставить заказ за 60 — 90 минут. Какие пляжи?

Пляж №5 на Минском море

Пляж на реке Птичь

Пляж Цнянского Водохранилища

Возят всё, кроме алкоголя. Арбузы, дыни, холодную водичку, мороженое, чипсы, шашлындос и всё то, что срочно понадобится на пляже. За идею — падабайка, наконец-то дали прям полезную годноту!