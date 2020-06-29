Принял к тесту новинку из белорусских Горок — антипохмельный Бодунец

Маркетологи из «Молочных Горок» решили хайпануть на тех, кому после пятницы и жизнь не мила. Напиток кисломолочный Бодунец на молоке коров, солёном огурце и укропе. Дизайн стаканчика настолько хипстерский, что на теле проявились татухи. Ну такое, местечково!

Без ажиотажа захантил в «Грин» на «Дана Молл» за 1,19р. Видимо, воодушевились прошлым полууспешным продуктом — айраном с солью по-турецки. От бодуна закваска точно не спасёт, но как что-то питьевое без сахара в адскую жару зайдёт точно. Новинка — Бодунец на 8 кокобаев!