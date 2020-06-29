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Принял к тесту новинку из белорусских Горок — антипохмельный Бодунец

Маркетологи из «Молочных Горок» решили хайпануть на тех, кому после пятницы и жизнь не мила. Напиток кисломолочный Бодунец на молоке коров, солёном огурце и укропе. Дизайн стаканчика настолько хипстерский, что на теле проявились татухи. Ну такое, местечково!

Без ажиотажа захантил в «Грин» на «Дана Молл» за 1,19р. Видимо, воодушевились прошлым полууспешным продуктом — айраном с солью по-турецки. От бодуна закваска точно не спасёт, но как что-то питьевое без сахара в адскую жару зайдёт точно. Новинка — Бодунец на 8 кокобаев!

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Принял к тесту новинку из белорусских Горок — антипохмельный Бодунец
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1 Комментарий
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Anton86
Anton86
5 часов назад

Это ебаный 3.14здец… Как такое дно(в плане названия) могли соглосавать и в продажу пустить??? Снова рекламируют чарку и шкварку как лучший отдых((( гореть им в аду…

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