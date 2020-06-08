Шаурма от «Донер Кинг» за 60 минут теперь на бесплатной доставке

Но только для тех, кто в зелёной зоне. В «Doner King» сделали бесплатную доставку до 15р, если меньше, то ещё 2р за привоз. В жёлтой зоне от 50р. Окраины Минска — это фиолетовая зона, и там в кулачке нужно зажать 100р, как правило, на такие суммы только корпоративные заказы айтишников.
Принимают заказы с воскресенья по четверг с 11:00 до 23:00, а с пятницы на субботу до часу ночи. Наш офис в зелёной зоне, доставили шустро, точно не прошло и 50 минут. Ну наконец-то они допилили свой кривенький сайт, сделав корзину. Оплатить можно картой или наличкой курьеру в маске.
Кроме кебабов разной масти и размеров можно разбавить заказ пловом, фалафелем, сборной солянкой, бургером на армянской булке, шашлыком или кофе. Кто в зелёной зоне — тому и повезло!
Реально круто!