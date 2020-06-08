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Шаурма от «Донер Кинг» за 60 минут теперь на бесплатной доставке

Но только для тех, кто в зелёной зоне. В «Doner King» сделали бесплатную доставку до 15р, если меньше, то ещё 2р за привоз. В жёлтой зоне от 50р. Окраины Минска — это фиолетовая зона, и там в кулачке нужно зажать 100р, как правило, на такие суммы только корпоративные заказы айтишников.

Принимают заказы с воскресенья по четверг с 11:00 до 23:00, а с пятницы на субботу до часу ночи. Наш офис в зелёной зоне, доставили шустро, точно не прошло и 50 минут. Ну наконец-то они допилили свой кривенький сайт, сделав корзину. Оплатить можно картой или наличкой курьеру в маске.

Кроме кебабов разной масти и размеров можно разбавить заказ пловом, фалафелем, сборной солянкой, бургером на армянской булке, шашлыком или кофе. Кто в зелёной зоне — тому и повезло!

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Шаурма от «Донер Кинг» за 60 минут теперь на бесплатной доставке
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Den4ik
Den4ik
4 часов назад

Реально круто!

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