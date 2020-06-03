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В «Суши Шеф Артс» запустили праздничные роллы в новых сочетаниях

Всего десять, из них восемь можно заказать на доставке. Повара замариновали лосось методом гравлакс, а огурцы — в соке лайме, слегка подкоптили тунца. Цены от 8р за ролл со свежим лососем, подкопчённым тунцом, авокадо, сыром и цуккини, до 15,90р за праздничный ролл с угрём, авокадо, тар-таром из креветок, грибами шиитаке, сыром Пармезан и сладким чили. Фила обёрнутая сверху лососем гравлакс, стоит всего 11,50р за 260г. У меня всё, а подробнее о новинках у них на сайте.

Доставка по Минску у «Суши Шеф Артс» от 15р, но я бы отправился в кафе с видом на Дрозды. Оно на втором этаже ТЦ «Арена Сити», где раньше жил «Т-bar». Удачной охоты, и не забывайте про гарнир!

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В «Суши Шеф Артс» запустили праздничные роллы в новых сочетаниях
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