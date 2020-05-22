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В «Easy Soup» запустили дедовскую комбучу на чае

У хипстеров — это комбуча, а у знающих стариков — чайный гриб. Помню, как он долгое время жил у нас в трёхлитровой банке под марлей. В сети кафе здорового питания «Изи Суп» восстановили дедов рецепт и чутка осовременили. Кисло-сладкий, слегка газированный, как в детстве. Из всех вариантов самый душевный — иван чай с травами и менее сладкий с бергамотом. Стоит комбуча не так и дёшево — от 2,90р до 4р за банку 400мл, есть своя доставка. Предварительно охладите.

В «Easy Soup» запустили дедовскую комбучу на чае

В далёком детстве родители всегда меня убеждали, что чайный квас очень полезный. Хотя лекарственный эффект от употребления чайного гриба учёными по сей день не доказан.

В «Easy Soup» запустили дедовскую комбучу на чае
В «Easy Soup» запустили дедовскую комбучу на чае
В «Easy Soup» запустили дедовскую комбучу на чае
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В «Easy Soup» запустили дедовскую комбучу на чае
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В «Easy Soup» запустили дедовскую комбучу на чае

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В «Easy Soup» запустили дедовскую комбучу на чае