В «Easy Soup» запустили дедовскую комбучу на чае

У хипстеров — это комбуча, а у знающих стариков — чайный гриб. Помню, как он долгое время жил у нас в трёхлитровой банке под марлей. В сети кафе здорового питания «Изи Суп» восстановили дедов рецепт и чутка осовременили. Кисло-сладкий, слегка газированный, как в детстве. Из всех вариантов самый душевный — иван чай с травами и менее сладкий с бергамотом. Стоит комбуча не так и дёшево — от 2,90р до 4р за банку 400мл, есть своя доставка. Предварительно охладите.

В далёком детстве родители всегда меня убеждали, что чайный квас очень полезный. Хотя лекарственный эффект от употребления чайного гриба учёными по сей день не доказан.