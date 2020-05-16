Молодые азиаты открыли точку с холодным бабл ти

Небольшой островок с вывеской «Lotos» на первом этаже ТЦ «Грин Сити», где три парня азиатской внешности ловкими движениями смешивают холодный зелёный чай с молоком, сиропами и шариками тапиока.





















Не приторно сладкий, бодрящий, не идеально, но мне понравился. Базовый стакан стоит от 4,5р, выбор по наполнителям совсем скромный. Тяжело им будет с нынешней арендой, поэтому к тесту, пока они не съехали.