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Молодые азиаты открыли точку с холодным бабл ти

Небольшой островок с вывеской «Lotos» на первом этаже ТЦ «Грин Сити», где три парня азиатской внешности ловкими движениями смешивают холодный зелёный чай с молоком, сиропами и шариками тапиока.

  • Молодые азиаты открыли точку с холодным бабл ти
  • Молодые азиаты открыли точку с холодным бабл ти
  • Молодые азиаты открыли точку с холодным бабл ти
  • Молодые азиаты открыли точку с холодным бабл ти
  • Молодые азиаты открыли точку с холодным бабл ти
  • Молодые азиаты открыли точку с холодным бабл ти
  • Молодые азиаты открыли точку с холодным бабл ти
  • Молодые азиаты открыли точку с холодным бабл ти
  • Молодые азиаты открыли точку с холодным бабл ти
  • Молодые азиаты открыли точку с холодным бабл ти

Не приторно сладкий, бодрящий, не идеально, но мне понравился. Базовый стакан стоит от 4,5р, выбор по наполнителям совсем скромный. Тяжело им будет с нынешней арендой, поэтому к тесту, пока они не съехали.

Молодые азиаты открыли точку с холодным бабл ти

Адрес: г. Минск, ул. Притыцкого, 156

Телефон: +375(29) 574-28-51

Время работы: 10:00 — 22:00

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Молодые азиаты открыли точку с холодным бабл ти

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Молодые азиаты открыли точку с холодным бабл ти
Молодые азиаты открыли точку с холодным бабл ти