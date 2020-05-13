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Куда с Зыбицкой переезжает текильный бар «El Pushka»

Арендатор не подвинулся в надежде и дальше насильно доить корову, поэтому душевный бар «El Pushka» переезжает. Мало кто понимает, что заведение – это не локация, заведение – это люди! С четверга на пятницу мне снилось, что Пушка начнёт лить мескаль на улице Свободы, где недолго жил «Bar Voo». А известный в узких кругах бармен Виктор Мешкевич теперь готовит топовые коктейли в прокуренном баре «Курилка». Спасибо, что вернулся!

Куда с Зыбицкой переезжает текильный бар «El Pushka»
Куда с Зыбицкой переезжает текильный бар «El Pushka»
Куда с Зыбицкой переезжает текильный бар «El Pushka»
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Куда с Зыбицкой переезжает текильный бар «El Pushka»
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Куда с Зыбицкой переезжает текильный бар «El Pushka»

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Dom Авторы недавних комментариев
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Dom
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Dom

Арендодатели наверно какие-нибудь россияне, и из-за бугра слабо чуют наши реалии. Ну пусть теперь коммуналку из своего кармана платят, раз с головой не дружат…

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4 часов назад
Куда с Зыбицкой переезжает текильный бар «El Pushka»
Куда с Зыбицкой переезжает текильный бар «El Pushka»