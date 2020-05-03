Как доехать в «Смолливуд» — уголок дикой природы

Натурная площадка «Беларусьфильм» — это секретная локация с пока ещё не тронутой шашлыкоделами природы. Расположена в 40 километрах от Минска, в окрестностях Смолевичи. Обычно тут снимают различные белорусские и российские фильмы. Без проблем можно бесплатно погулять по лесу или устроить фотосет. Подробней о платных услугах типа отдыхе выходного дня с семьёй, пейнтболе или проживании в палатках на берегу моря смотрите на их сайте.

Я снял видео, как пройти погулять по лесу. Вроде, ничего незаконного в это нет, главное не нарушать режим площадки, не жарить шашлыки и убирать за собой мусор. Культура начинается с нас. Удачной охоты на природе!