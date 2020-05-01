Добавить

Доставку кино-коробок с набором еды запустили в ресторане «Дом»

Под дверь подкинули одну из таких коробок. Проверил, не тикает. Внутри много баночек с почти готовыми блюдами и советом, что лучше посмотреть, будучи в изоляции. Пять блюд (суп, тартар, овощной салат, двойной чизбургер и десерт) общим весом 1300г, на первый раз поверю. Стоит набор 29р, если забрать самому из ресторана «Дом», и 34р, если заказать его на доставке. За нас уже всё приготовили, осталось изобразить шеф-повара и показать, кто тут папа!

Ужин смело можно брать на двоих, и в идеале нужна микроволновка. Жарка двойной котлеты в беконе под сыром на сковороде — 3 минуты. Разогревание бульона с лапшой, курицей и яйцом в кастрюльке — 4 минуты. После я замешал тартар и разложил по тарелкам. По-простому вкусно, интерактивно, а сама идея такого набора на 8 кокобаев!

Состав коробок Дом Кино будет регулярно меняться, а значит, что каждый раз внутри нас ждёт какой-то сюрприз не без риска за деньги. Всё, как мы привыкли в ресторанах. Удачной охоты на дому!

Поделиться в vk
VK
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в pinterest
Pinterest

Что нового?

Доставку кино-коробок с набором еды запустили в ресторане «Дом»
Лучший 500 граммовый клаб-сэндвич в городе за 13р
Как выглядит новый «МакДональдс» на станции метро Михалово
Кофе и итальянское мороженое от «Marconi» теперь на доставке в будку
Сегодня в Минске Яндекс запустит свою доставку
Читать еще

Читайте еще

Отправить ответ

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.
  Подписаться  
Уведомление о