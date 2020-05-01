Доставку кино-коробок с набором еды запустили в ресторане «Дом»

Под дверь подкинули одну из таких коробок. Проверил, не тикает. Внутри много баночек с почти готовыми блюдами и советом, что лучше посмотреть, будучи в изоляции. Пять блюд (суп, тартар, овощной салат, двойной чизбургер и десерт) общим весом 1300г, на первый раз поверю. Стоит набор 29р, если забрать самому из ресторана «Дом», и 34р, если заказать его на доставке. За нас уже всё приготовили, осталось изобразить шеф-повара и показать, кто тут папа!

Ужин смело можно брать на двоих, и в идеале нужна микроволновка. Жарка двойной котлеты в беконе под сыром на сковороде — 3 минуты. Разогревание бульона с лапшой, курицей и яйцом в кастрюльке — 4 минуты. После я замешал тартар и разложил по тарелкам. По-простому вкусно, интерактивно, а сама идея такого набора на 8 кокобаев!

Состав коробок Дом Кино будет регулярно меняться, а значит, что каждый раз внутри нас ждёт какой-то сюрприз не без риска за деньги. Всё, как мы привыкли в ресторанах. Удачной охоты на дому!