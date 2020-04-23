Кофе и итальянское мороженое от «Marconi» теперь на доставке в будку

После речи Президента, ресторанный бизнес надеется только на себя! Кафе-мороженое «Маркони» теперь и у тебя дома. На выбор 2 набора по одному килограмму за 25р и 1 лухари премиум за 35р со швейцарским шоколадом, фисташковым, манговым и йогурт с вишней. Итого в наборе 4 баночки по 250г, 6 хрустящих вафельных рожков и три ложечки.

Их фишка — это натуральное мороженое по итальянской технологии, я вообще не волнуюсь! Заказать набор мороженого и кофе можно по телефону: +375(33) 663-04-03 (Вайбер, Телеграм, Директ Инстаграм), это кто как больше любит.