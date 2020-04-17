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Сколько стоит превратить «Silver Screen» в личный кинотеатр

Бизнес не сдаётся! И теперь за 90р можно два часа смотреть любые фильмы, вальяжно петь в караоке, посмотреть онлайн трансляцию, запустить стрим или зарубиться с друзьями в Плейстейшен на большом экране. Зал полностью продезинфицирован, время можно продлевать.

Услуга личный кинотеатр доступна только с апреля по май в «Silver Screen» на улице Петра Мстиславца, 11 в Voka Cinema. Что-то мне кажется, её продлят. О свободных местах расскажут по телефону +375(29) 628-44-28.

Пока вы смотрите фильмы, еду и напитки из снек-бара в зал принесут с 30% скидкой. А с 16:00 через сервис курьеров «Delivio» можно на дом заказать попкорн в коллекционном ведре за дикие 25р/135г.

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Сколько стоит превратить «Silver Screen» в личный кинотеатр
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