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Завтрак, обед и ужин каждый день за 16р с доставкой на дом

В сети кулинарных лавок «Уха из Петуха» повара всю ночь не спали и тоже запустили домашнюю еду с доставкой домой или в офис. Цена для заводчан, айтишников уровня джуниор и семей, в которых устали готовить. За кровные 16р в день, вам привезут упакованный завтрак, обед, ужин и компот. В цифрах это 1200 — 1400г и около 2500ккал. Заказ сегодня на завтра через сайт «Enot delivery», оплата онлайн, подводный камень — 2р за доставку вне зависимости от количества комплексов или бесплатная в радиусе кафе. Звоните и уточняйте: +375(29) 144-43-43.

Бесконтактная доставка еды — это как один из вариантов заботы о своих бабушках, дедушках и родителях. Дабы они лишний раз не рисковали, спускаясь за продуктами в районный магазин. Фото — огонь, посмотрим, что привезут. С Богом!

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Завтрак, обед и ужин каждый день за 16р с доставкой на дом
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