Проверил на себе и джунах доставку набора для домашних коктейлейльных посиделок

Ну, не совсем коктейлей, ведь доставка алкоголя – харам! Тут привозят набор сам себе домашний бармен, но без шейкера. Такое уже было в Симпсонах, только домой приезжали запечатанные пакеты. В них были премиксы – соки и морсы, которые добавляют в алкогольную часть, и получается коктейль. В случае с «МиксерБокс» – привозят фруктовый лёд, жёлтый особо настораживает.

Картонная коробка с шестью замороженными кубами стоит 30р, мне передали на тест, не взяв денег. За доставку ещё 3р, если заказывать несколько коробок, то бесплатно. Алкоголя там нет, нужно иметь дома свой. Как по мне, идея странная и далеко не новая. Зачем? Бары же открыты. Поэтому я выдал Джуниорам на тест.

В разноцветных кубах находится разная смесь из чего-то с чем-то. Было бы неплохо составить описание, выглядит всё на скорую руку. Надеюсь, меня не заказали. Сам себе смешал из мерзавчиков. Первый с чем-то на текиле. Сразу вспомнились коктейли «Карма» бара – слишком сладко. Чисто разовая история на вечер.

Женя – оперативный псевдоним Жека.