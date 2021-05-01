Добавить

Проверил на себе и джунах доставку набора для домашних коктейлейльных посиделок

Ну, не совсем коктейлей, ведь доставка алкоголя – харам! Тут привозят набор сам себе домашний бармен, но без шейкера. Такое уже было в Симпсонах, только домой приезжали запечатанные пакеты. В них были премиксы – соки и морсы, которые добавляют в алкогольную часть, и получается коктейль. В случае с «МиксерБокс» – привозят фруктовый лёд, жёлтый особо настораживает.

Картонная коробка с шестью замороженными кубами стоит 30р, мне передали на тест, не взяв денег. За доставку ещё 3р, если заказывать несколько коробок, то бесплатно. Алкоголя там нет, нужно иметь дома свой. Как по мне, идея странная и далеко не новая. Зачем? Бары же открыты. Поэтому я выдал Джуниорам на тест.

В разноцветных кубах находится разная смесь из чего-то с чем-то. Было бы неплохо составить описание, выглядит всё на скорую руку. Надеюсь, меня не заказали. Сам себе смешал из мерзавчиков. Первый с чем-то на текиле. Сразу вспомнились коктейли «Карма» бара – слишком сладко. Чисто разовая история на вечер.

Женя – оперативный псевдоним Жека.

Телефон: +375(29) 633-56-33

0 0 голос
Рейтинг
Поделиться в vk
VK
Поделиться в facebook
Facebook
Поделиться в twitter
Twitter
Поделиться в odnoklassniki
OK
Поделиться в telegram
Telegram
Поделиться в pinterest
Pinterest

Охотимся за едой в КокоЛэнд!

Подпишись на наше Viber-сообщество прямо сейчас
Подписаться

Что нового

Проверил на себе и джунах доставку набора для домашних коктейлейльных посиделок
В магазины завезли замороженные шашлычки из гигантского кальмара
Кризис? Нет, не слышал! Рассказываю, какие заведения откроются в ближайшее время
Знаю, где заказать доставку Царского бургера на компанию весом 3,5 килограмма
В торговом центре «МОМО» откроется «Хинкальня» – та самая, где по рублю
По будням во всех «Хинкальнях» варят 2 хинкали по цене 1

Читайте еще

Подписаться
Уведомление о
guest
1 Комментарий
Популярные
Новые Старые
Встроенные отзывы
Смотреть все комментарии
Костя
Костя
12 часов назад

Долбоебизм

0
Ответить
Яндекс.Метрика