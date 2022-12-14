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В декабре откроется первый супербыстрый зарядный комплекс «Маланка» для электромобилей и автобусов

Кокобай
13 часов назад
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Находится он в Брилевичах на улице Наполеона Орды, 6 под вывеской «Белоруснефть», а снизу бурундук развёл руками. Зарядный комплекс «Маланка» состоит из восеми зарядок для автомобилей, одной для общественного транспорта и безоператорного мини-кафе с хот-догами. Если верить неофициальным источникам суммарная мощность зарядки — 500 кВт, но потом исправили в сообщении на 700 кВт. Узнаем точно на официальном открытии 25 декабря.

По данным барсука неофициальный тест планируют на четверг 22 декабря. Кроме быстрой заправки, есть ещё фишка — на кафе установлен светодиодный экран, создающий 3D анимацию.

Официально: как рассказывал в ноябре начальник управления перспективных энергетических технологий центрального аппарата компании «Белоруснефть» Алексей Никитенко, в конце года планируется торжественное открытие супербыстрого зарядного комплекса общей мощностью 700 кВт в Минске в микрорайоне Брилевичи. Это первый отдельно расположенный комплекс, не имеющий аналогов ни в нашей стране, ни на территории СНГ. По словам специалиста, среди основных преимуществ комплекса  зарядка электробусов одновременно с электромобилями на высокой мощности, система накопления энергии, магазин безоператорной торговли, внедрение систем «умного города». Три появятся в столице, два в Гродно и три на трассе М1.

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Роман
Роман
1 час назад

Общая суммарная мощность хорошо но вот важно понять на одном столбике максимальная мощность

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Дмитрий
Дмитрий
12 часов назад

А когда в Бресте появятся?И что это на зеленая машинка такая интересная?

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Кокобай
Администратор
Кокобай
12 часов назад
Ответить на  Дмитрий

Электрофура…про Брест надо ждать

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Аркадий
Аркадий
8 часов назад
Ответить на  Кокобай

Электрогрузовик

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