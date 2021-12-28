Почём языческий атрибут на Новый год с самого крупного ёлочного базара?

Когда все друзья ещё с начала декабря занесли домой ёлки, а ты как обычно затягиваешь до конца. Время пришло! Спросил Гугл про ярмарку ёлок и тут же отправился в дорогу, благо оказалось в центре. В прошлом году стояла трёхметровая пихта, которая жила в кадке до самого мая, не уронив ни иголочки. На этот раз 2022 решил встретить в минимализме, задача – найти живую малютку.
Ярмарку найти несложно, навигатор по адресу ведёт прямо к складу в промзоне. Не знаю, может быть где-то вырубить и дешевле возможно, но уже нет времени бегать по городу в поисках экономии 5 рублей. Парковка есть, но мест может не быть – знайте.
Ярмарка в ангаре, выбор очень, очень большой под любой бюджет, говорят, что всё привезли из Дании. У них тут как мини-лес, классическая ёлка от 70р, включая доставку, вижу пушистую пихту Нордмана, голубую ель на акции и в рядок ёлки в горшках.
Я выбрал елку золотую в кадушке – 80 сантиметров за 50р, хотя дома рулетка показала ровно метр. Дома чутка поработал лопаткой, чтобы выровнять ствол.
Важно – хорошо отработан сервис. Есть предзаказ через сайт, в кассе можно оплатить картой или наличкой, после выдают документ, и вы идёте забирать свою ёлку. Она связана и упакована в пакет, помогут донести до машины или организовать доставку. Сервис – это главное, как и цены. За последнее не скажу, рынок не анализировал.
ВЫВОД: ёлка за 10 минут – это чудо, как хорошо, проверим, сколько простоит.
Адрес: г. Минск, ул. З. Бядули, 13/4
Телефон: +375(44) 511-54-46
Время работы: 09:00 – 21:00
Я оставлю здесь самые низкие цены в городе. Реклама этой организации не нужна. Минский лесхоз. Как и в прошлом году, в столице новогодние деревья можно купить без посредников, а это значит, что продукт будет качественнее и дешевле в Минском лесхозе по адресу г. Минск ул. Багратиона, 70. Время работы ёлочных базаров с 10.00 до 20.00, без выходных и перерыва на обед Цены на новогодние деревья при покупке в г. Минске по адресу ул. Багратиона д.70 установлены в следующих размерах: Дерево до 1 м – 19,20 рублей от 1,1 до 2 м – 26,40 рублей от 2,1 до 3 м –… Подробнее »
Закрепил Ваш комментарий сверху
спасибо Валерий, информация будет полезна!
Как раз ёлку искал!