Почём языческий атрибут на Новый год с самого крупного ёлочного базара?

Когда все друзья ещё с начала декабря занесли домой ёлки, а ты как обычно затягиваешь до конца. Время пришло! Спросил Гугл про ярмарку ёлок и тут же отправился в дорогу, благо оказалось в центре. В прошлом году стояла трёхметровая пихта, которая жила в кадке до самого мая, не уронив ни иголочки. На этот раз 2022 решил встретить в минимализме, задача – найти живую малютку.

Ярмарку найти несложно, навигатор по адресу ведёт прямо к складу в промзоне. Не знаю, может быть где-то вырубить и дешевле возможно, но уже нет времени бегать по городу в поисках экономии 5 рублей. Парковка есть, но мест может не быть – знайте.

Ярмарка в ангаре, выбор очень, очень большой под любой бюджет, говорят, что всё привезли из Дании. У них тут как мини-лес, классическая ёлка от 70р, включая доставку, вижу пушистую пихту Нордмана, голубую ель на акции и в рядок ёлки в горшках.

Я выбрал елку золотую в кадушке – 80 сантиметров за 50р, хотя дома рулетка показала ровно метр. Дома чутка поработал лопаткой, чтобы выровнять ствол.

Важно – хорошо отработан сервис. Есть предзаказ через сайт, в кассе можно оплатить картой или наличкой, после выдают документ, и вы идёте забирать свою ёлку. Она связана и упакована в пакет, помогут донести до машины или организовать доставку. Сервис – это главное, как и цены. За последнее не скажу, рынок не анализировал.

ВЫВОД: ёлка за 10 минут – это чудо, как хорошо, проверим, сколько простоит.