А ты уже скачал новое мобильное приложение «Visa Extra» со скидками и бонусами?

Ближайшее время я буду рассказывать про всё самое вкусное от Visa. Поэтому сегодня покажу их новое мобильное приложение привилегий «Visa Extra». Зачем мне это – спросите вы? Отвечаю: сейчас откройте свой кошелёк, посмотрите, какой картой вы оплачиваете свои покупки. А дальше скидки, сертификаты и подарки от партнеров уже ждут вас внутри бесплатного приложения.

Теперь у всех обладателей карты Visa любых банков Беларуси будут особенные скидки. Список партнёров будет активно пополняться, уже есть Anytime, Lamoda, Mothercare, MEGOGO, Гиппо, Zoobazar, Аскона, iStore, Суши Весла, Menu.by, На связи, Букваешка, iHerb, Царское золото. Это малая часть, вижу сейчас 21vek предлагает до 30% скидку по 31 декабря 2021 года. Помните – копейка рубль бережёт.

Приложение бесплатное в App Store и Google Play. Поэтому качайте и начинайте по максимуму использовать возможности своей карты, а заодно и деньги экономить.